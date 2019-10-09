網上流傳一段影片，有位婆婆無懼黑衣暴徒謾罵恐嚇，獨自清理路障，即使遭暴徒擲物襲擊也毫不退縮，一身凜然正氣，令人肅然起敬。在這位弱不禁風卻堅強勇敢的婆婆面前，無法無天的黑衣暴徒應該感到羞恥，縱容暴力的無知市民應該感到愧疚，袖手旁觀的沉默大多數應該感到汗顏。

馬丁路德金曾經說過，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默。香港之所以鬧到如此地步，暴徒之所以肆無忌憚，既是因為港府綏靖投降，也是因為社會姑息縱容，更是因為太多人保持沉默。面對這場正在毀滅香港的空前大暴亂，有些人美化暴力，維護暴徒，而更多人則是選擇逃避，只作壁上觀。他們對暴力深惡痛絕，卻敢怒不敢言，不是視而不見，就是見而不理，變相助長了暴徒氣燄。如果沉默大多數都像婆婆一樣挺身而出，暴徒還能如此猖狂嗎？

同樣值得稱讚的是，日前有位中年勇漢見到暴徒侮辱五星旗，立即挺身護旗，雖遭暴徒圍毆仍不放棄，這才是真正的中國人。國旗代表國家和民族的尊嚴，當年日軍進攻上海，八百國軍堅守四行倉庫，女童軍楊惠敏冒着炮火送上一面青天白日滿地紅旗，既鼓舞中國軍隊士氣，也激勵無數中國百姓。反觀香港暴徒舉着外國旗，踐踏五星旗，猶自以為得意，根本就是白癡。世界上沒有一個地方的人民會以羞辱自己國家和民族為樂，也沒有一個地方的人民會以做外國走狗為榮，香港暴徒能人所不能，為人所不為，真可謂「無恥之恥，無恥矣」！

不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。有人正在摧毀香港，摧毀七百萬人賴以安居樂業的家園，難道沉默大多數還要繼續沉默？近日有一班青年同心協力，自發上街清理暴徒留下的塗鴉和垃圾，可見並非人人都麻木不仁。從勇敢婆婆、中年勇漢以及這班熱心青年身上，人們彷彿看到久違了的香港良心。