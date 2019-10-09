全城關注示威暴潮，警方幾乎每日開記者會「解畫」，只見數位警官如坐針氈，以其有限的語言能力去應付記者的窮追猛打，可是問題大部分都是重複以及立場明顯，變成你有你問，他有他答，根本浪費時間，很多市民寧願信網上傳聞，也不信官方發言。

政治掛帥，治安問題往往被忽略，警方主力打擊暴徒，減少巡邏，頻頻出現無警時分，社會秩序失控，先是滿街非法泊車，刑事罪行上升亦可以預計，就以十月七日一個早上為例，最少發生三宗店舖爆竊案：四名持利器的南亞漢在旺角一間電訊公司盜去多部手機；油麻地一間地產舖被盜兩部手提電腦；灣仔一間藥品護理店遭爆竊失財十二萬元。治安惡化不是一天的事，各區均有罪案數字上升趨勢。深水埗有街市連續發生多宗失竊案；油尖旺流鶯擾民；尖沙咀四處有乞丐索錢，十八區各有「特色」案件。

有立法會議員接獲市民和業界投訴，指近期治安每況愈下，其中有商戶暫停營業自保。他認為各區警署應該統一調動人手，每區保留小隊處理區內突發個案。警方早前已承認因應示威的情況，人手有作出調配及調節，部分警區取消警員落地巡邏，並改以警車巡邏，強調絕不影響警方提供緊急服務。

無論警方怎樣保證，無警時分依然出現，罪案數字亦騙不了人。只要反修例風波持續，平日巡邏服務復常無期，而且隨着衝突加劇，人手有限，恐怕日常巡警有減無增。近日多區有示威者屢次以雜物築路障，警方即表示加強路面巡邏，打擊違法行為，這樣又肯定會抽調人手，影響其他方面分配。執法偏重止暴制亂，路人皆見，別有用心的人當然察覺，趁火打劫，特別是南亞匪幫及假難民，蠢蠢欲動，這個社會毒瘤，政府只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，沒有根治，任由潛伏在體內，如今又是發作期，趁你病攞你命。