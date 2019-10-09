中美貿易摩擦愈演愈烈之際，叛國禍港黑手壹傳媒黎智英聯同外部勢力「趁你病攞你命」，在香港搞出一場暴力奪權「顏色革命」，他們煽惑無知少年、偏激學生和愚昧市民，合力將香港推向粉身碎骨的深淵。隨着暴力不斷升級，黑衣暴徒完全失控，香港已到了無法無天、黑白顛倒、民不聊生的地步。商戶無法開門，鐵路無法運作，市民無法出行，這就是無恥政客、黑手、暴徒和愚民的「光復香港」了。

暴徒之喪心病狂，既見於血腥兇殘的「私了」，也見於「懲罰」中資及「藍底」商舖無所不用其極的極端行為。他們撬開店舖閘門入內大肆破壞，然後放火付之一炬，兇狠程度甚於黑社會，守法商戶欲哭無淚，只能無語問蒼天。

潘朵拉魔盒一旦打開，再也無法回到從前。人們但見南亞兵團趁火打劫，也有持假槍獨行賊大搖大擺掠劫名錶，更有賊人潛入商店搜掠財物。發展下去，很快就會有蒙面黑衣人打劫銀行，打爆櫃員機掠款，人人自危！可以毫不誇張地說，香港安全城市已是過去式，未來只會淪為比葛咸城更黑暗的罪惡淵藪。如果有一天，縱暴市民被打劫被非禮被強姦，不要問為甚麼，問問自己今日為何支持暴徒、縱容暴力吧！

屋漏偏逢連夜雨。黑手此時又在網絡散播大量流言，指有錢佬和大戶正將資金調離，港府欲引用《緊急法》於本月底前限制每日提款上限云云。儘管金管局已澄清並否認，但香港愚民實在氾濫成災，恐慌已經造成，這兩天都見銀行櫃員機大排長龍，不難估計昨日銀行復開，出現爭相提款情況。當日港獨嘍囉叫囂「全民撳錢」的白癡情景，極有可能成真。

面對群魔亂舞，廢官做過甚麼？即使金管局透過政府發出聲明，但效果不彰，跟謊言的散播速度無法相比，此情此景下，香港財金官員甚至特首是否應該第一時間透過電視講解？難道現在非常時期，高官放假比香港事務還重要？正是一班高薪低能的廢官禍港，黑手、政客和暴徒才可以為所欲為，不用多久，香港死得矣！

很明顯，港府由上到下皆無意志、無決心、無魄力止暴制亂，廢官但求捱到夠鐘收工。反觀黑手早有部署，由「勇武者」到後勤到文宣皆分工合作，不搞死香港不罷休。如果林鄭仍有良知，請你收拾心情讓警隊放手執法，不要再溫溫吞吞被動捱打；如果司法仍有良知，請你們不要再重複「警察拉人、司法放人」荒謬一幕；如果鄭若驊仍有良知，請你將黎智英繩之以法，不要任由漢奸禍港，否則請你下台，香港不需要你！