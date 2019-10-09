曾幾何時，香港這個東方荷里活以港產動作片聞名遐邇，魅力傳世界。但黑色暴亂發生後，香港人的街頭打鬥及酷刑私了事件，卻讓香港人另類「動作片」震驚世界，這一次，別人關注的是質素之低劣、手段之狠毒，香港人的恐怖形象臭名遠播！

每逢周六、日出現的黑衣幫集結打砸燒，勢必引發非黑衣人士喝斥或制止，然後是一次又一次衝突，一堆人圍毆、痛擊少數人，取人性命式的狠毒私刑一再發生，兇嫌卻永遠在人群中。這樣的犯罪與暴行，高叫和平理性非暴力的所謂「和理非」卻堅稱「不割席」，無視及縱容違法、冷血慘劇一再發生，這與知法犯法、協同犯法有甚麼分別？政客無恥、和理非惡心，莫此為甚！

街頭的打鬥，是本港社會徹底撕裂的真實寫照，當老中青跨代混戰，刀棍、鐵枝、竹竿甚至鐵錘隨時攞人命時，良民不敢上街，婦孺被迫禁足，上班族無法出行謀生，大小商舖隨時被襲或停業，七百萬人已無法安身立命。

如今，香港人已成了低質素的代名詞，不要聽黃之鋒之流在外國議會的所謂證詞，看看外地報道香港的暴亂，聽聽真正海外人士對香港人教育質素、文化水平、政治抗爭手法的新解讀，然後再看看今夏有多少本來派駐香港或來港讀書的外國人已迅速逃離香港這紅番區，就知道持續四個月的黑色暴亂，已把香港過去半世紀在世界上建立的正面形象徹底打破。

香港的新定義是政治不穩定、社會不健全、居民質素低下、教育恐怖、治安不靖、商業運作風險極高的地區，香港已成臭港。

最近，金融市場不斷討論資金外流、存款外流，香港金融市場岌岌可危。黑衣幫口口聲聲為香港人爭取民主、自由，但他們的拳頭及暴行卻把香港拉進了毀滅的深淵，港獨圖謀永遠不會得逞，可憐小市民的歲月靜好也從此一去不返。