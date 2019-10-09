反修訂《逃犯條例》風波發展至今，親政府與反政府陣營各有對錯，孰是孰非，難一言以斷。但政治爭端往往是短暫，人格素養卻是長久的，在這個狂飆的歲月中，每一個人都須多作自我檢點，無論政治立場如何，所作所為能符合人性者則為善，能長養獸性者則為惡，若然是展現出麻木不仁的人格劣根性，亦殊不可取。

生物學家說人類是由動物演化而成，我們骨髓中就藏有獸性成分，全賴千千萬年的文明進程，不斷變化氣質，人性一分一分地加，獸性一分一分地減，發展至今，才有了現代社會。但我們本身的獸性並未完全泯滅，稍一不慎便會回復原始面貌。

若論警察一方，在執法過程中要制服暴徒，如果打肩膊、四肢便可，你偏要打頭，還要將對方打至頭破血流，所展現出來的便是獸性而非人性。相反，論示威者一方，若然見到某機構中的某人，發表的言論不中聽，你就以此為藉口，破壞對方整個連鎖集團，甚至將店舖打到稀巴爛，這也是不符合人性的行為，更是對整個文明精神的踐踏。

遇有不合意的事就執行私刑，完全無視法治，就是讓我們的社會回到蠻荒時代，一個唯力是尚的世界。日前，有一輛的士駛上行人路撞倒兩名示威者，其他人認為司機蓄意為之，就肆意動粗，將對方打到渾身是傷，倒在血泊時暴徒仍繼續動手，那亦可能是陷入了獸性而不自知。

當日亦有消防員目睹一名白衣男子被十多名示威者狠打，但他們卻坐在消防車上袖手旁觀，並未施以援手。此舉展現出來的，雖然不能算是獸性，但是肯定不符合人性，那是屬於麻木不仁的人類劣根性。

事實上，消防員不去喝止暴徒，並沒有違反法律，但是違反人性。法律本來正是為彰顯人性而設，人性不存，徒有法律又何用？