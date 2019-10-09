特區政府於日前訂立《禁止蒙面規例》後，大家都睇到不但未能遏止示威暴力，反而激化更暴烈嘅街頭衝突，尤其港鐵一再受到升級的摧殘，已經半癱，昨日市民上班返學都受到一定程度嘅延誤！一眾黑衣暴徒嘅暴力行為，正如林鄭所講：已去到沒有底線及無法無天的情況，政府會以最大決心制止暴力！

林鄭於昨早出席行政會議前會見傳媒時，又講了一大套阿媽係女人嘅廢話，指在過去嘅長周末又見到各區出現嚴重同埋廣泛嘅破壞行為，佢哋嘅行為有針對性，包括癱瘓鐵路系統，影響市民日常生活和出行，又針對性地大肆破壞目標商店，造成很大嘅恐慌，如果某些企業或店舖，一些言論令他們不滿，便會肆意攻擊企業旗下嘅店舖，散播恐怖意識，令香港難以回復平靜！

林鄭仲強調，任何人也不能行私刑，但仍見到有人殘忍地打人。阿姐，個個都知嘅事實，黑衣暴徒無法無天嘅行徑，不就是和尚頭上的虱子，明擺着的！問題是每當睇直播，總是見到一大班黑衣暴徒，男男女女都恍如食咗大力菜，揮鐵錘揚木棒，大力摳落啲鐵閘、玻璃、入閘機，然而，喺呢個時候，總難以見到一個半個差人！而當警車聲響起，活力四射、善於破壞打砸縱火嘅黑衣暴徒已如流水般四散！

四個月嘅暴亂不斷出現流血場面，林鄭口中的「政府會以最大決心制止暴力」，真不知從何說起？呢，曾經做過香港大學教授嘅許地山，談到一個偉大民族必備的條件，其中一個便是能保持人生的康樂。他指出，人對於他的事業有興趣才會有進步；強迫的勞作或為衣食而生活，是民族還沒達到偉大的境地。所謂康樂並不是感官的愉快，乃是性情的滿足，能這樣才是真幸福。然而，看看今日的香港，人心虛怯至極，出街上班都心驚膽戰，林鄭自己都被「軟禁」在禮賓府，仲大隻講話有決心制止暴力，你話係唔係好搞笑呢？