美軍在敍利亞與庫爾德民兵並肩作戰攻打伊斯蘭國（IS）多年，如今卻背負背信棄義的罵名。土耳其總統埃爾多安決定揮軍清剿庫族武裝，特朗普不但沒有勸阻，還在通話中賣他一個順水人情，下令將駐紮當地的一千名美兵撤走。庫族民兵對此極為氣憤，形容自己被美方從背後捅了一刀，更揚言報復，威脅釋放戰俘營的六千名IS分子，來個玉石俱焚。

美國朝野上下反對撤兵，別以為他們非常着緊庫族的生死，從他們的口徑大概知道，他們只不過是不滿美軍完全撤出敍利亞，把地盤拱手相讓予俄羅斯而已。特朗普早前宣布撤離中東計劃時已引起廣泛爭議，美軍礙於人道立場才繼續留守敍國，一直在等待一個班師的好時機，現在土耳其給予一個藉口，當然要好好把握。從照片可見，大兵們已乘坐軍車揚長而去，事情似乎已沒有轉圜餘地。庫族被美方遺棄，只能自生自滅了。

未知是否因為輿論的炮轟超出了特朗普預期，他極速在Twitter上為決定辯解，向土耳其發出威嚇：「如果安卡拉採取過分的行動，我將徹底消滅和摧毀土耳其的經濟。」此話甚有為撤兵之誤補鑊之意，一來可平息國內震怒，二來可對庫族「仁至義盡」一下。不過，也有第三個可能：美國正在向土耳其設下陷阱，為發動經濟戰鋪路。

特朗普金口一開，里拉的幣值立即重挫。埃爾多安雖然會為此扼腕，但肯定不會回心轉意放棄進攻。事情發展下去，他將會不斷試探美方的底線，倘若所謂的制裁只屬空話，那土軍一定會殺得更狠。然而，西方社會亦定必指摘埃氏殘暴，美方到時可大條道理痛擊土耳其的經濟，動搖埃氏的統治。

美國不是沒有試過對土耳其打貨幣戰，只是「政變」失敗了，埃氏得以穩坐江山，繼續親俄。今次則是美國的第二次機會，倘若成功，政治收益將比留守敍利亞為大。