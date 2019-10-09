於上星期，特區政府依據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，旨在禁止任何人身處在合法或非法的集會或示威遊行期間，使用蒙面物品隱藏身份。此舉將有助警方在衝突期間辨認違法暴力者，期望最終能夠達到止暴制亂的功效。

雖然違法暴力事件在該規例出台後未有完全停止，亦有人在公眾集會中仍然遮蔽容貌，但警方執法的信心能夠相應提高，有助他們驅散或區分一般群眾。在剛過去的長周末，有人以反對訂立禁蒙面法為由，號召群眾上街集結，亦演變成多宗惡意破壞及暴力事件。反對派更扭曲事實，不譴責暴力違法者，反指禁蒙面法令暴力事件進一步升級。

我想指出的是，違法暴力示威者近月上街的理由千奇百怪，有些顯然是極不合理。從一開始的到某地點「野餐」，到後期的甚麼「測試機場交通承受力」，又或推倒「侵犯私隱」的智慧燈柱，諸如此類的理由，其目的都是為暴力破壞行為製造前奏，並非是單純的表達意見或訴求。每次我們見到的，均是有預謀的堵路、無止境的衝擊、瘋狂式的縱火，甚至是毆打持不同立場的人士。直至近日，反對訂立禁蒙面法亦成為他們的藉口，但其實即使沒有相關法例的出台，他們也會以其他理由非法集結搗亂。

去年超強颱風山竹襲港，反對派曾責難行政長官為何不引用《緊急法》讓市民可以停工。當日基於一場短暫的風暴，反對派認為當局可援引《緊急法》訂立臨時公眾假期。今天，當面對回歸以來最嚴重的動亂，反對派卻指摘行政長官「有違憲之嫌」，究竟他們是在自欺欺人，還是存心包庇暴徒？

事實上，只憑《禁止蒙面規例》或許不能完全止暴制亂，當局在社會嚴峻的時刻，實應利用現有法律框架多管齊下。現時，香港《刑事罪行條例》第九條及第十條中包含煽動罪，若然當局援引該條例，相信能夠阻止部分人煽動他人參與暴力或非法蒙面示威集會，以及遏制煽動他人以暴力手段推翻特區政府管治的行為。我們要知道，暴亂中的煽動者與參與者同樣是犯法，不要以為慫恿他人奔向前線，是與刑責扯不上關係。只要是犯法，總有一天也會受到適當的制裁。

雖然《基本法》及《香港人權法案》賦予香港市民言論自由，但表達意見及集會的權利不是無所限制，必須以維護國家安全、公共安全、社會秩序及不損害他人基本權利自由作為前提。今天，交通停駛、商店關門、設施破壞，不少普通市民皆生活在暴徒的陰影之下，難以獲得免於恐懼的自由。誰還敢說現在尚未超出言論自由應有的底線？

最令人痛心的是，電視浮現被捕人士的畫面，當中不乏稚氣的中學生、小學生，年紀小小卻犯下罪行。蒙面的確令不少學子及青少年大為「壯膽」，誤以為可以成為暴徒的一分子，能夠做出與成年人相當的行為，卻免於刑責。也許，禁蒙面法真正的效果，是讓社會看清我們的孩子，在其誤入歧途前能夠攙扶一把。