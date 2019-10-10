神州觀察：劉士余連降四級　供銷社亦非淨土

中共四中全會即將在北京召開之際，主動投案的中國證監會前主席，中華全國供銷合作總社前黨組副書記、前理事會主任劉士余，日前遭中央紀委國家監委留黨察看兩年及撤職處分，並從正部級降為處級。

中央通報指，劉士余身為中央委員，背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失，落實黨中央重大決策部署不力，公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識；為官不廉，利用職權和職務影響為他人謀取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為親屬違規購房打招呼，收受禮品禮金。通報稱，劉士余因能夠主動投案，如實交代「違紀違法問題」，被予以從輕處理。

從上述通報看，劉士余的「不廉」細節，包括安排人到下屬單位或提拔親信，以及收禮等，相信目前在內地官場，大部分擁有權力的官員都不排除會有此「小節」。顯然，劉被查處的原因，最大可能還是政治問題，特別是他在十九大會議期間曾公開指摘周永康、薄熙來、令計劃、孫政才等「陰謀篡黨奪權」，或犯下大忌，將黨內相關討論議題外洩，令中央質疑其動機。也許經調查後發現有可能是意外，但中央卻不能容忍，因而必須嚴懲，以儆效尤，警示中共高官除了廉政，還必須嚴守政治紀律。

劉士余此番雖然連降四級，但能保住黨籍和公職，並免於起訴，總算是安全着陸，顯示貪腐不是其被查的主要問題。不過，他曾主管、俗稱「供銷社」的全國供銷合作社系統，亦是腐敗重災區之一。

之前「塌方式腐敗」常見於交通系統、財稅系統等重點要害部門，但近期供銷社系統卻有貪官密集落台。除了劉士余，還有四川省供銷社主任青理東和原主任劉國成、安徽省供銷社主任錢斌、廣西供銷社副巡視員彭懷忠、青島市供銷社主任賈萬里、寧波市供銷社主任詹鑫華、哈爾濱市供銷社副主任劉忠等。

供銷合作社屬於政府管理的事業單位，以往主要管理全國農村鄉鎮商貿企業，改革開放後經過幾次機構改革，在政府序列被邊緣化，甚至被認為是個可有可無的部門，長期游離於監督之外，惟各地供銷社仍擁有不少自辦企業。雖然權力不如從前，但也不乏巨貪，例如北京市供銷社書記高守良被揭貪腐一億八千萬元，內蒙古供銷社主任劉金水、副主任唐利民被揭貪腐六億元。

事實上，中央巡視組早前對全國供銷合作總社巡視時，就發現存在對直屬企業監管不力、社有資產損失風險較大等問題。而供銷社系統頻現貪官，或許也說明所謂腐敗「高危職業」並非只是掌管政策和資金的權力部門，任何部門只要監督缺位，都可能成為高危職業。