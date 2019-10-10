世界視線：彈劾危機火燒身　特朗普絕地反撲

通烏醜聞引發的彈劾危機愈演愈烈。美國總統特朗普起初顯得相當淡定，強調與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話「完全沒有問題」，惟最近傳出有第二名「吹哨人」出面指控，特氏再也坐不住，白宮發表聲明狠批彈劾調查「毫無根據、違反憲法，旨在推翻美國的民主制度」，表明不會配合。

白宮法律顧問西波隆向眾議院議長佩洛西發信指出，白宮反對眾議院沒有經過全體投票就對特氏展開調查，認為是侵犯了特氏的正當程序權利；又強調在彈劾調查中特氏永遠不知道原告兼主要證人是誰，也永遠不能對其展開盤問，而調查不應出現這個情況。

白宮的強硬表態，意味着白宮內其他證人將不允許出現在國會作供，或遵守文件要求。事實上，國務院此前已阻止美國駐歐盟大使桑德蘭出席國會的聽證會，按照特氏在社交網站的說法，這是為了避免桑德蘭「在完全妥協的非法法庭上作供」，在那裏，「共和黨人的權利被剝奪，事實不被允許公諸於世」。佩洛西則反駁指，不管彈劾調查是否有全體投票，眾議院都在憲法容許的範圍內行使監督行政部門的權力。雙方各不相讓，另一場「府院之爭」似乎無可避免，最終如何收科，沒有人能說得準。

除了攻擊民主黨政敵，特朗普還努力尋找替罪羊。特氏日前表示，他是應能源部長佩里的建議與澤連斯基通話，目的是商討在當地興建的天然氣廠房項目。外界估計特氏之所以選擇向佩里「開刀」，乃因後者將於下月請辭，可發揮「棄車保帥」的「剩餘價值」。

特朗普對彈劾調查氣急敗壞，絕對不讓人意外。眾所周知，特朗普總統保衞戰的最後一道屏障，是共和黨在參議院佔據多數議席，料可守住三分之二贊成彈劾的「防線」。問題是，這些參議員是否鐵板一塊？曾於一六年參選總統的猶他州參議員羅姆尼狠批特氏厚顏無恥，打響了第一槍，即使不會造成骨牌效應，但特氏的政治命運握在共和黨參議員手上，特朗普在黨內一人獨大的局面很可能就此告終。