功夫茶：擬推租津又縮沙　供應不增點治本

慘慘慘！反修例風暴至今四個月，亂象持續，民怨沸騰如炸開了鍋！林鄭及其廢柴管治班子民望直如食咗瀉藥，飛流直下三千尺，搞到一褲都係，功夫茶都唔知特衰政府點收科！風頭火勢之下，有傳林鄭即將公布嘅施政報告，會有「奇招」挽危局喎，不過好快又否認嘞。

嗱，有消息就話喇，為咗針對一向嚴峻嘅房屋問題，政府喺「重中之重」嘅「房事」問題上，將會大刀闊斧耍番幾招。至於係唔係銀樣鑞槍頭，中看不中用，都真係要睇過至知。皆因呢個廢柴政府一味講多過做，咁多年來傷透廣大市民嘅心，今次又突然傳出喺租金津貼政策上跪低喎，是真是假，過多幾日就揭盅啦。

係人都知，過去林鄭一直拒絕推行租津，一時話驚受惠嘅並非住客而係業主，一時又話驚租金津貼推高租金，總之藉口多多。

阿姐，呢啲咪叫做「機關算盡太聰明，反算了卿卿性命」咯。唉，好似司底驊咁，霸住毛坑不拉矢，政府一樣個個月高薪厚酬出糧畀佢啦，咁又點計先？樣樣都驚，試問仲點做人噃？今次傳政府向合資格申請公屋人士發放租金津貼，無論係唔係輪候公屋人士都可以申請，點知一個屈尾十，勞福局局長羅致光又話仍未拍板，咁即係玩嘢啫。

話時話，過去港府一直無視民間疾苦，劏房租金一直飆升，最低工資增幅遠遠追不上租金升幅。呢個租金津貼若真係實行，都算久旱逢甘露啦！

嗱，即使上月底政府公布重推N無津貼，亦不過係一次過生活津貼，受惠住戶十萬個，而且有關計劃最快明年中先接受申請，遠水點救近火吖！所以話啫，香港房屋問題積壓已久，若政府真有作為，以民為本，首要就係積極覓地建公屋，基層市民就唔使咁淒涼住喺「廚廁合一」嘅劏房，仲要捱貴租！仲有噃，平均輪候公屋時間長達五點四年，真係望到眼出血都未上到樓啊！

香港號稱國際都市、金融中心，而政府喺住屋政策上向來大隻講，模棱兩可！林鄭嘅施政報告究竟喺「房事」上有乜新猷，大家都係估估吓，煙啤頭，堅定流，止唔止到咳先？講到尾，要解決長遠房屋問題，政府就一定唔可以擺出「光棍佬遇着冇皮柴」嘅衰款啦！

林鄭家陣民望衰到貼地，知驚先至回頭重整房策，如果始終冇全盤計劃增加供應，頂多好似大海撒拃鹽，連「淡而無味」都談不上，豈非嘥氣？功夫茶但知，滾動嘅石頭不長青苔，移動嘅水壺水煮不開！無能政府搞到今日民怨爆煲，就係講多過做，政策頭搖又尾擺，香港唔劫數難逃至奇。