正論：競爭又輸星洲　人心虛怯堪憂

隨着新加坡在多個國際排名遙遙領先，香港技不如人，和新加坡的雙城競爭已由激烈轉趨寂靜，如今香港自己不爭氣，又搞出一場反修例風暴，更令競爭力雪上加霜。世界經濟論壇公布二○一九年全球競爭力報告，香港再次輸給星洲，事有必至，理有固然。

新加坡力壓美國被評為全球最具競爭力經濟體，美國屈居第二，緊接其後是香港、荷蘭及瑞士。評分指標包括環境便利性、人力資本、市場及創新生態系統四大類共十二個支柱。香港在其中八個支柱的評分均打入十大，當中更有四項排名第一，分別為宏觀經濟穩定性、健康、金融體系和產品市場，最弱一項是創新能力，排名僅得廿六位。反觀新加坡則勝在平均，尤其是創新能力遠遠拋離香港十三位，勞工權益保障方面也被評為比香港完善。

在科技就是一切的今天，別說港府坐而論道，根本沒有推行創新科技的眼界和決心；就說年輕一代盲目反中亂港，連一條智慧燈柱都說成是「暴政」監控市民的工具，必須「鋸」之而後快，試問創科本已落後於人的特區怎麼可能急起直追？新加坡是智慧城市的典範，美國更是科技強國，香港卻一味內鬥內耗，令人嘆息，競爭力之所以仍能排在前列位置，不過是食老本而已。

值得注意的是，香港今年的排名比去年跳升四位，表面看沒有受反修例風暴影響，港府對此喜不自勝，但實際上是否如此呢？反修例風暴令香港淪為暴力之城，自禁蒙面法實施後，短短四日已有逾二百商舖及處所被毀，入夜後猶如死城。在這樣的情況下，別說百業蕭條經濟插水，更大的問題是人心虛怯。日前有傳言指大戶不斷調離資金，港府欲引用《緊急法》限制存戶每日提款上限云云，儘管港府和金管局隨即澄清及否認，但社會動盪造成市民恐慌，資金外流之勢恐怕難以在短時間遏止。

有分析師報告顯示，今年六月至八月，香港資金流出規模最高達四十億美元，而新加坡海外居民存款則連升兩個月，意味肥水流向別人田，香港資金或已轉移至新加坡。甚至乎，美國對沖基金大鱷巴斯再踩一腳，指港經濟面臨嚴重衰退，預料未來十二至十八個月將有大量資金外逃。事實上，本港旅遊、餐飲及零售業均受反修例風暴摧殘，十‧一長假訪港旅客急跌五成，連帶飲食業亦出現倒閉潮，零售業銷情慘淡。在內憂外患之下，市場稍微有些風吹草動都足以造成極大震盪，國際金融大鱷蠢蠢欲動，欲乘機趁火打劫不足為奇，香港會否觸發一場大型的金融風暴，誰也說不準。

樹欲靜而風不止。早有陰謀論指出，美國在香港搞出這場顏色革命只是聲東擊西，真正圖謀是透過香港這個人民幣離岸結算中心策動金融戰，引爆中國金融危機。明乎此，香港競爭力排名急升不但不應沾沾自喜，反而更應警惕，切勿麻痹大意。港府當務之急除了止暴制亂，更應加強措施穩定金融體系，挽回市民信心。