四個月的反修例暴亂愈演愈烈。與此同時，朝廷不惜動用「一切必要措施」平亂的身段已逐漸模糊，口頭宣傳也降低調門，連「空洞的恐嚇」也變得有氣無力。這段時間，美英西方則特別起勁的指手畫腳，大肆叫囂，支持暴亂、美化暴亂，為暴徒撐腰打氣，警告北京不得「亂來」，不得「非人道」對付暴徒，這樣的壓力也同時「傳導」給了香江府衙。

北京明顯軟了下來，從「當務之急是止暴制亂」變得沒有那麼「着急」、那麼「形勢逼人」了，從必要時親自出手平亂變成「隔岸觀火」、「謀定而後動」了。北京似乎不想接下這個燙手山芋，而是繼續留給香江府衙，留給林鄭特首。香港惹出的麻煩，還是香港解決，自己吃不了就兜着走。朝廷有此底氣，一是作好了香港會遭到巨大破壞的準備，而這樣的破壞傷不到中國的根本；二是中央對香港特區有不可動搖的控制權，暴亂再瘋狂，也休想「奪權成功」，休想「顏色革命」成功，外國勢力休想拿走香港；三是讓膿包爛透，自我潰破，創造條件，方便日後徹底清理，所謂不破不立，「破」字當頭，立也就在其中，而香港這個「破」是讓它在自我瘋狂、自我暴亂、自作孽中自己「破」，毋須外力戳破。

有上述底氣，朝廷現已「冷靜下來」了，開始氣定神閒的下這盤「止暴制亂」的大棋。這盤棋局的確很大，背後有中美大國博弈，有「一國兩制」的政治命運，有中華民族的復興之業，有「新時代中國特色社會主義」如何「建設好香港資本主義」的制度探索和具體構建。

如果真是這樣，香港的這場風波暴亂就不可能很快「止住」，就會長期拖下去，香港人就要準備過苦日子、窮日子、毫無安全感的恐懼日子、生命和財產隨時化為烏有的危險日子。如果真是這樣，林鄭月娥政府也就更能心安理得的推行其對「止暴制亂」絕對無能的綏靖求和路線，因為這條路線據說最能體現「香港問題用香港方法解決」，「不必勞煩中央插手」也。如果真是這樣，反中亂港分子和暴徒們更可放手大幹、橫行無忌也。