反修例暴亂有如一面照妖鏡，既照出香港牛鬼蛇神的醜陋面目，也照出西方政客的虛偽本質。末代港督彭定康批評香港實施禁蒙面法是「絕對瘋狂」，聲稱不久將來會有人被射殺云云。看來此人若不是患了健忘症，就必定是患了老人癡呆症。英國近百年前就制訂了相關法例，二○一一年倫敦騷亂時曾再次引入，難道他不知道？香港的《緊急法》也正是港英殖民政府留下來的東西，過去曾引用此例頒布多項法令，包括將三人以上聚集列為「非法集會」、禁止煽動性廣播及張貼煽動性標語、警方可以毋須理由拘押犯人一年等等，難道他也不知道？

內地官媒贈予肥彭十個字「無理、虛偽、偏執、冷血、無恥」，一點也不誇張。作為一名過氣政客，一直陰魂不散，胡言亂語，真可謂丟人現眼。須知今時不同往日，大英帝國橫行霸道的年代已一去不復返，肥彭與其對香港指手畫腳，不如想想如何替英國解決脫歐困局更實際。

美國政客更加醜陋，不僅對香港禁蒙面法說三道四，還威脅將港府列入制裁名單。其實大家都知道，美國多個州份早就制訂了禁蒙面法，單是紐約州就曾多次引用此法檢控示威者，美國政客有何資格批評別人？

西方國家就是如此無賴，從來都是持雙重標準，順之者生，逆之者亡。他們批評香港警方「濫用武力」，但實際上，最近伊拉克也爆發反政府示威，不到一周內就有逾百人死亡、六千人受傷，這才是真正的濫用武力。還有，去年美國將駐以色列大使館遷至耶路撒冷，導致以巴激烈衝突，以色列軍隊一口氣射殺六十多名巴勒斯坦人、射傷二千多人，這豈止是濫用武力，簡直是大屠殺。美國不管麻鷹管雞仔，偏偏咬着香港不放，政治目的昭然若揭。說穿了，西方國家大肆宣揚的所謂自由民主人權、所謂普世價值，統統是騙人的鬼話，只能用來忽悠那些幼稚無知的人。