最新一期民意調查出爐，眾望所歸，在大部分指數都是排於特區問責官員末席的，又是律政司司長鄭若驊，今次最嚇人的是她的支持率跌至只得個位數百分之七，打破自己個人新低，亦是其他官員望塵莫及的谷底。即使是被指為千古罪人的特首林鄭月娥，評分以及支持率淨值都較鄭司長高。鄭若驊的外號如「墊司底」及「避政司司長」，都反映出她在市民心目中是何等不堪，以其誠信破產、醜聞不絕，為何可以坐上律政司司長這個舉足輕重的位置呢？

其實細心分析，鄭司長也有其過人之處，特別是兩大神功護體，令她雖然千夫所指，依然「屹立不倒」。鄭司長的龜縮功聞名中外，在重要場合絕少見她的身影，修訂逃犯例五次立法會相關會議有四次缺席，而大部分推銷工作由林鄭月娥和保安局局長李家超擔任及順理成章擋箭，鄭司長去了哪裏呢？林鄭搞第一場落區對話會，又不見鄭出席，被人發現又是躲在電腦背後，在網誌寫一些「九唔搭八」的東西，根本與捍衞法治扯不上關係。

面對各方指摘，鄭司長的厚顏功亦發揮得淋漓盡致，在多項民望指數創特區新低、全城不斷呼喊叫她問責下台之下，鄭竟然若無其事，恬不知恥到了這個地步，相信除非中央發功，否則難以踢走她。鄭若驊一日在位，香港的法治難望重見天日，香港市民誓除去這個特區毒瘤，相信只有漢奸黎智英一人希望鄭留任。

在鄭若驊的庇護下，黎智英涉及多宗案件都不用檢控，例如刑恐東方報業集團記者一案，證據確鑿，拖延超過兩年仍然未起訴，東方與受害記者先後十五度去信查問案件進度均不得要領，大部分的回覆都是千篇一律敷衍了事，好像人肉錄音機在播帶，相信只有鄭這樣厚面皮才做得出。香港有這種百年一遇的官場奇葩，也只能嘆一句氣數已盡，恐怕劫數難逃了。