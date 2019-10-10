黑衣暴徒從十‧一開始升級暴力瘋狂破壞，香港已到了奄奄一息的地步。但奇怪的是，這兩天的暴行突然稍歇，人們起碼可以搭一趟港鐵上班，原因是甚麼？當然不是暴徒和黑手良心發現，而是選舉近了。

叛國禍港四人幫之首、壹傳媒黎智英日前在毒果報撰文，煞有介事聲稱現在「不是硬拚的時候」，「武力升級就會失去道德高地」云云，即是叫暴徒鳴金收兵。接着，與其關係密切的喉舌、才子、KOL等等，不約而同發出同一論調，不是說不值得為林鄭入獄，就是說留得青山在，哪怕無柴燒，結論也是要收兵。

細心推敲，不難知道他們打的如意算盤是甚麼。黎智英之流才不擔心暴力升級會失去道德高地，因為支持他們的縱暴愚民並不介意他們打砸多少商舖、摧殘多少港鐵站、私了多少敵人；黎智英等人的着眼點是下月舉行的區議會選舉以及明年的立法會選舉。他們最驚就是暴力失控下去，港府有藉口將兩場選舉押後甚至取消，任由議席懸空。

君不見，黃之鋒宣布參選區議會後不斷造勢整色整水，港獨派、本土派亦蠢蠢欲動密謀瓜分利益，至於在連場暴亂現場煽風點火，或躲在幕後唯恐天下不亂的反對派政客，當然也是時候收割選票吃人血饅頭，要是選舉取消，他們蓄謀已久的堡壘從內部攻破奪權大計豈非竹籃打水一場空？明乎此，這就是黎智英等人突然今是而昨非、一改口風的根本原因。

再看一看建制派的反應，更見兩股力量正在激烈角力。最近多名建制派議員都催逼港府將選舉押後，原因是多個區議員的辦事處遭受破壞，無法為居民提供服務，導致不公平選舉。他們的理由並非全無根據，但大家心知肚明的是，建制派在反修例風暴一役狗咬狗骨，龜縮潛水，選民對他們的表現十分不滿，加上反對派形勢大好，新登記選民人數創下新高，根據過去經驗，這些都是反對派大勝的前奏。各種因素下，選情對建制派極為不利，他們乘機要求將選舉押後也就順理成章。

林鄭明言現階段不會再引用《緊急法》頒布其他法例，但如情況仍然失控，不排除求助中央，此話耐人尋味。在形勢最吃緊的時候，林鄭尚且拒絕求助中央，現在反而擺中央上枱，是恫嚇反對派這麼簡單嗎？明眼人都知，單靠選舉主任之力，根本難阻黃之鋒等人入閘參選，但只要暴徒收兵，市面回復平靜，港府就有藉口議和，配合港獨入侵議會。有第一步就有第二步，區議會之後就是立法會，反對派奪權又邁進一步。有人說林鄭是無間道，空穴來風，未必無因。