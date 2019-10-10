黑色恐怖的核心理論是要香港攬炒，四個月下來，本地經濟插水式下跌，遊客絕迹，消費凋零，百業蕭條，資金外流加上資產價格跳樓，似乎香港真的攬炒了，黑暴派早已沾沾自喜，以為「支爆」（中國經濟爆煲）在即。黑暴大旗手黎智英近日也說「支爆臨近了」，這是真的嗎？先告訴你結論，笑死人！

雖然四個月的亂子令香港經濟插水，但是，這一定且確定不可能令中國經濟爆煲，因為今時今日香港的經濟總值，只佔全國GDP百分之三左右，你見過一根牙籤撬動保齡球嗎？其次，中國經濟今年雖可能以貼近百分之六的增長收尾，但愈來愈多數據，甚至西方大型投行都預測內地經濟最艱難時間可能過了，可憐的黑暴派卻無知當先知，自出其醜。

經濟攬炒落空，政治攬炒又怎樣？黑暴派最自豪的是，反修例風波以來成功策動超過十次數十萬人遊行，這樣的政治大騷，當然是成功的社會運動。不過，任何運動都有目的，只有達成目的才是成功的指標，黑暴派高叫五大訴求四個月，成功了嗎？妄想！

反而黑暴派在這次暴亂中，陪葬了二千多名支持者，他們或被捕或被控，勢必以自己的前途為犯下的大錯贖罪。勝敗最關鍵的是，黑暴派今次完全墮進了引蛇出洞的妙計中，反對派政黨固然被看穿真面目，社會各個脫軌環節，例如醫療、宗教、社福等多個板塊的歪扭運作，未來都將成為被理順的板塊，黑暴派這個時候還好意思高唱勝利了嗎？

被官媒斥為漢奸兼港亂大台的黎智英日前發出「這不是硬拚的時候」的收皮聲明，外界均認為這是舉白旗的立場書，也有分析指，掌握了美英間諜訊息的黎智英，這個時候叫收皮，當然知道大勢已去，早走早着。只是，黑暴派不見得賣帳，甚至可能要黎智英及其商業王國一齊攬炒。以彼之道還施彼身，誰攬誰去炒，大家可以放長雙眼觀察。