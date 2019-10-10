平素評論新聞多矣，近日筆者也成了一宗小新聞的主角，一葉落而知天下秋，看來香港正掀起一場小型文化大革命，我能躬逢其會，也算是難得的體驗。

反對修訂《逃犯條例》掀起的風波，開香港數十年來未有之亂局，在下身為時事評論者當然應盡言責，所以接受傳媒訪問時，曾建議治亂世當用重典，警方應加強執法，法庭亦可考慮加重刑罰的阻嚇性。

上述建言乃個人一得之見，政府部門不見得就會採納，反對派自然亦會有另類看法。這不打緊，各抒己見，各行其是，正是一個開放、包容社會可取的地方，所以香港人過去才竭力去守護這種核心價值。然而，今天部分年輕人卻打着紅旗反紅旗，以維護核心價值為名，去行毀壞核心價值之實。

十月八日，在下如常到理工大學持續進修學院授課，突然有約數十名年輕人出現在課室內外，叫喊着要我就「用重典」的言論道歉，因為情況混亂，授課被打擾，所以原有的課堂在開始後五分鐘便被迫停止。此後的五小時內，年輕人一直沒讓我離開，不斷要求我道歉和對話。

在下從來樂意對話，也經常鼓勵京港政府在處理社會危機時，應真誠與反對者溝通。但對話場合須有基本的秩序和規矩，當日的年輕人不斷叫嚷，口出粗言穢語，又用雷射光照在我面上、身上，更不止一次將我推倒在地，整個過程太不像一個文明的大專院校內應該見到的場面。所以，我當時只能發表了幾點簡單的立場聲明，嚴肅的討論根本無法進行。

不少香港人抗拒共產政權，因為害怕中共歷史上好幾段黑暗的篇章，其中以文化大革命一役最讓人談虎色變。可惜，如今部分香港年輕人口稱厭惡文化大革命，卻不自覺地用上文革的批鬥方式去對待異見者。大家可要認真想想，這樣下去，我們走的真是開放社會之路嗎？