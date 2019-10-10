被指是修例風波罪人、拖垮香港法治嘅律政司司長鄭若驊，最新民調顯示，其支持率跌至百分之七，反對率則高達百分之七十五。鄭若驊如果還有點做人的羞恥心，看到全民共識，就應該立即引咎辭職！身為捍衞特區法治的一把手，卻其身不正，醜聞不絕，誠信破產，甫上任就爆出僭建風波，且一再秘撈仲裁涉瞞報；席不暇暖即放生漢奸黎嘅政治黑金案；漢奸黎刑恐東方報業集團記者案，有圖有片證據確鑿卻視若無睹，一拖逾兩年都不檢控，分明是搞「一司兩制」。

中國人認為，做人幾叻都好，卻不能冇人格。西方人講人格是法律上的名詞，中國人是指德性。事實上，正如有人指出，「避政司司長」不如雞，皆因雞有「文武勇仁信」五德，而佢一樣都沾不上，要言之，「避政司司長」就是不作為，一「作為」，除了庇奸護邪，老朽再也想不出有乜嘢更貼切嘅形容詞。

按中國人的說法，冇人格即不是人，或者枉為人！古人說，德不稱位，能不稱官，賞不當功，刑不當罪，不祥莫大焉！林鄭月娥死攬住呢隻活寶貝，唯一嘅好處，就係自己嘅民望，跌極都永遠有人墊底！

之不過，一個全無政績、民望低處未算低依然不肯問責下台嘅律政司司長，都真係「士不知恥，為國之大恥」，人有恥，則能有所不為，人無恥，則只會胡作非為！走筆至此，老朽諗起史學大家司馬遷於《循吏列傳》中的幾句話：「法令所以導民也，刑罰所以禁奸也。文武不備，良民懼然身修者，官未曾亂也。奉職循理，亦可以為治，何必威嚴哉？」這話很有意思，司馬遷指出，有時刑法雖然不是很嚴，維持秩序的武力也不足，但社會依然安定，這是甚麼緣故？就係因為做官的自己不胡來，「奉職循理，亦可以為治」，辦事講理，執法公平。家陣香港之亂，很大原因不就是做官的胡來，令民怨加深，司底驊就是一個縮影！