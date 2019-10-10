各地新聞業界經過多年經營和改革，方能建起今日的專業機構，向大眾發放最新資訊，並行使監督政府的第四權。然而，來到互聯網世代，傳媒和大眾之間忽然夾住一個Freerider（搭便車的人）從中取利，它就是網絡搜尋器Google了。

只要輸入關鍵字，系統即時羅列有關的資訊條目，真的非常方便，然而代價就是大眾被這個分銷商主宰觀看的優先次序，排較後甚至是不被顯示的網站就變相受到剝削。而Google亦扼殺了傳媒的生存空間，它就像一道排洪閘口決定網絡流量分布。自己不生產任何資訊，卻利用人家製作的新聞豐富自己的「新聞版面」，賺取收益卻沒有向各大傳媒分成，這不是Freerider又是甚麼呢？

免費永遠最貴，貴就貴在傳媒的網絡廣告收益因此下降，被迫紛紛轉走收費路線，增加了大眾獲得資訊的難度。Google若然願意與傳媒合作，肯按新聞的轉載流量付款，本來可以互惠互利，但Google就是不肯，迫使歐盟祭出數碼稅，以解不公平的情況。現在法國政府亦要求Google向當地的傳媒作出賠償，以保障他們在線內容的權益。然而，Google竟敢反過來要挾傳媒，宣布除非發布商放棄其賠償權，否則將根據《歐盟版權指令》停止顯示有關的新聞報道預覽，來個一拍兩散。

有傳媒與法國文化部長齊聲譴責Google的決定，斥其違反法律，也違反新聞消費者的利益。對此，大家都對這間網絡巨企沒轍，因為它的總部在美國，除非能夠攜手抵制，實行商業制裁，迫使它內部改革，否則大眾仍要屈服在它的淫威之下。

反觀香港政府，網絡政策落後於西方社會一大截，漠視跨國網企欺壓本地產業，無心保障傳媒權益，同時目光如豆，看不見透過向Google這類網企開徵數碼稅，可為政府賺取龐大收益。