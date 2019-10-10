瑞典國王卡爾十六‧古斯塔夫宣布取消五名孫兒的王銜，他們從今以後不再被賦予皇室公職，同時不會再領受納稅人的供養。儘管此後不會再有「殿下」的尊稱，但仍可保留王子、公主的名銜及爵位。

由於皇室成員繁衍眾多，「食指浩繁」，對公帑形成愈來愈沉重的壓力，不少民眾認為納稅人不必全數「埋單」，在此情況下，古斯塔夫「自我引爆」，主動為納稅人荷包着想，不失為明智之舉。就連主張廢除君主制的共和派人士也「點讚」，認為這是「邁出正確的一步」。

事實上，上世紀八十年代前，瑞典國內廢除君主制的呼聲甚高，但皇室在古斯塔夫的帶領下走親民路線，贏得不少民眾的歡心與支持。一九七三年，古斯塔夫以二十七歲之齡接過其祖父的王位（其父親在他年幼時遭遇飛機失事身亡），他在登基演說中便矢言要效法祖父成為「現代君主的典範」，盡力「使瑞典跟上時代的發展」，自己將努力成為適應現代瑞典社會發展的國王。

四十多年的實踐證明，古斯塔夫所言非虛。瑞典皇室被譽為「歐洲最親民的皇室」，古氏本人迎娶德國裔平民為妻，打破皇室與貴族締結婚姻的傳統；王儲維多利亞公主亦下嫁私人健身教練。據說古氏向王后希爾維亞求婚時，對方曾坦言擔心瑞典人不會接受自己的外國平民身份，古氏當即回應，如果只能在「江山」與「美人」間擇其一，會毫不猶豫放棄前者，結果希爾維亞王后的平易近人、雍容大方，令瑞典人民折服。

值得一提的是，瑞典於一九八○年正式修改王位繼承法，女性皇室成員得以繼承王位，與「平民」結婚亦不受影響，皇室下一代從此毋須再像古斯塔夫那樣，面對兩難的抉擇。另一方面，瑞典皇室的格言「為了瑞典，與時俱進」，亦在古氏的領導下獲得實現，皇室成員也要像平民一樣納稅，而且還將王宮的部分區域開放讓公眾參觀。

當然，有失必有得，皇室成員在失去「俸祿」的同時，個人生活卻得到更大的自由。國王幼女馬德琳公主就指出，有關決定讓她的孩子能有「更大機會像普通個人般掌控自己的生活」。其兄長菲利普王子也為兩名兒子有「更自由的人生選擇」感到高興。

瑞典皇室毅然「瘦身」，有網民盛讚他們為全球君主制國家做出表率的同時，把矛頭指向英國皇室，認為白金漢宮也是時候精簡一下架構。儘管由於英國皇室的「裁員」，哈利王子跟梅根所生的兒子阿奇不能被稱作「王子殿下」，哈利王子亦表示不打算為阿奇謀求頭銜，但有傳梅根私下對兒子遭「差別待遇」頗有微詞。事實上，梅根的奢侈作風亦令英國民眾相當不滿。有人算過一筆帳，梅根自嫁入皇室後，單是置裝已花費數百萬港元，新居裝修花費數千萬港元，統統由納稅人埋單。

說到底，皇室成員不同於政客，後者的「正當性」來自人民的選票，去留間沒有灰色地帶。皇室成員則是「終身職業」，不管喜歡與否，都只能承擔來自國民的期望，這也是為甚麼哈利王子近日針對小報發起的「維權」行動，在公眾間引起兩極反應。