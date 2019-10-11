正論：哀香江亂世　恨止暴無期

五光十色的霓虹招牌，隆隆作響的港鐵驅車聲音，這些尋常不過的香港風景，誰能相信竟在一夕之間化為烏有？持續四個月的反修例風暴至今未息，香港由不夜之城淪為死寂之城，由旅遊之都淪為暴力之都，人心虛怯，人人自危。最令人憤怒的是，由港府到警方都無力止暴制亂，無辜市民和商戶每日擔驚受怕，只能無語問蒼天，嗚呼哀哉！

這場政治風暴將特區徹底摧毀，說是回歸以來最大的浩劫也不誇張。尤其是暴徒自十月一日開始將暴力瘋狂升級，禁蒙面法實施更讓他們有新藉口將仇恨推向最高峰，短短數日超過二百個商舖及處所遭打砸縱火，港鐵站每重修一次即遭恐怖摧殘一次，滿目瘡痍都不足以形容。更可怕的是酷刑私了蔚然成風，血腥暴力畫面烙印港人腦袋，永世難忘。

人們不明白的是，四個月前香港明明還是全球有數的安全城市，也是全世界最自由經濟體，人人享有言論自由、出行自由、經商自由，但在一班打着爭取民主公義旗號的暴徒胡作非為之下，全城瀰漫「黑色恐慌」，只要發表不同政見，甚至說一句「我是中國人」也會被暴打；商人更是惶惶不可終日，不過說了一些撐警言論，整個集團的商店無一幸免遭瘋狂破壞；甚至乎，僅僅因為老闆是福建人或公司有中資背景，即使甚麼也沒做過沒說過，亦成為暴徒眼中釘，必須砸之燒之而後快。

如今，香港淪為徹徹底底的死城，港鐵連續多日提早收車，交通半癱，商舖一到傍晚即匆匆拉閘，人們在晚上不敢出門，周末周日更要禁足在家，連坐一程巴士也要提心吊膽，試問這是哪門子的民主？又是哪門子的公義？昨日港鐵重開受破壞最嚴重的觀塘站，站內充斥燒焦氣味，當晚的燒砸情況歷歷在目，令人怵目驚心；尖沙咀的商場及公園更因應示威舉行，下午急急關閉。而且，繼馬會早前將賽馬活動取消後，足總亦宣布未來數日所有賽事取消，原定在港舉行的多場大型國際盛事紛紛打退堂鼓。不是戒嚴，更似戒嚴；不是宵禁，更似宵禁。

事實證明，港府根本無力止暴制亂，連讓市民安心出門和做生意也做不到；警方自身難保，遑論保障市民財產和生命安全。面對港府無心處理亂局，警方平暴遙遙無期，市民由憤怒到惶恐再到絕望，現在甚至爆發信心危機。中大公布一項民調頗具代表性，多達四成二受訪市民有移民打算，比去年底同類調查急升八個百分點，近一成人更付諸行動，比去年增加近一倍。另外，有調查顯示香港在六至八月間，資金外流多達三百多億元，肥水極大可能流向新加坡。這說明甚麼？說明危城不入，亂邦不居，人心惶惶。香港由太平盛世淪為危城亂世，市民用腳投票，寧將真金白銀往外國送，既是為勢所迫，也是心底裏一聲絕望的哀號，要不是港府和警方無能，香港豈會淪落至此！

所見既可駭，所聞良可悲。回歸後，港人滿以為有強大祖國做後盾，可以一洗百年殖民地恥辱，昂首挺胸享受偉大民族復興的榮耀，詎料事與願違，一場反修例風暴更見中央態度搖擺，香港猶如棄子。君不見，港澳辦過去曾多次舉行記者會，義正詞嚴聲稱會動用一切必要措施平亂，但現在呢？別說港澳辦不彈此調久矣，中央對香港暴亂更是冷處理，所謂止暴制亂得個講字，彷彿任由香港自生自滅。市民由望眼欲穿變成望天打卦，現在只能將命運交託天意安排，不知何去何從，寧不悲乎！

今日的香港，暴力遍地開花，政治爭拗愈演愈烈。一方面，暴徒及縱暴市民堅持「五大訴求，缺一不可」，令社會撕裂出血；另一方面，守法市民和商戶無力回天，欲哭無淚。而更大的危機又來到眼前，下月便是區議會選舉，明年更有立法會選舉，反對派、港獨派、亂港派傾巢而出，誓要收割選票吃盡人血饅頭，他們甚至威脅，港府若阻止他們參選必要付出慘重代價，更血腥更瘋狂的暴亂隨時還在後頭。

此長彼消之下，建制派選情堪憂。須知道，建制派和港府之間有一條繩子繫着，一榮俱榮，一損俱損，大家是命運共同體。反修例風暴不止打垮港府，同時打垮建制派，要是區選如期舉行，建制派必然輸得一敗塗地。承此氣勢，反對派明年的立法會選舉勢必再下一城，一旦建制派失去議會主導權，只能任由反對派為所欲為，由港府以至整個社會必然骨牌式倒冧，屆時連餘下六成未想過移民的港人，肯定也會千方百計逃命，後果不堪設想，港府和中央有何對策？

「天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。」生逢亂世，妖孽為患。面對此情此景，無辜市民憎港府無能，怨警方無力，恨中央無聲，更怪特區之內竟無一個是男兒。回歸廿二年，大廈將傾，狂瀾既倒，百年基業毀於一旦，除了一聲嘆息，綿綿恨意，夫復何言！