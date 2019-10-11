功夫茶：亂局愁思逐水流　無辜市民淪人球

一場反修例風暴搞到香港一褲都係，林鄭一味盲人夜行吹口哨壯膽：政府有信心止暴制亂！之不過，擺在眼前嘅事實係，四個月過去，亂象更甚，林鄭自己要被迫做「三步不出禮賓府嘅閨婦」，聽講連親身到立法會發表施政報告都唔敢，可能用錄像喎，香港最有權力嘅人都虛怯成咁，你叫普通市民如何過日子？

各位街坊，大家都係一介草民，好彩嘅，生命亦不過數十寒暑，死後原知萬事空，可是家陣活得盲舂舂，周末假日想同親朋戚友飲茶敍舊都唔敢，即使敢又如何？大哥，商場都落晒閘啦！香港已變「暴力之城」，烈火處處，硝煙瀰漫，社會撕裂，政局動盪，咁就難怪最新嘅調查發現，想移民或已辦理緊移民嘅市民近排急升！

功夫茶諗起宋代女詞人李清照，佢晚年避金兵之亂於浙江金華，曾遊當地名勝「八詠樓」，滿懷對時局動盪嘅無奈，有詩句曰：「千古風流八詠樓，江山留與後人愁！」回頭睇吓惶恐不安嘅香港人，眼前內外交困，美英西方國家動輒拿人權制裁說事，又透過禍港頭號漢奸粉腸黎智英為暴徒撐腰打氣，令廢柴政府益發投鼠忌器，口硬話靠三萬警力足以止暴制亂，實情係止唔到咳，香港人想唔自求多福都唔得！

嗱嗱嗱，連港區全國人大代表都講出口，話相信唔會有解放軍及武警到香港處理暴亂，只要社會覺得暴力示威過分，情況便會逐漸平靜喎！亂世隨口噏，原來真係可以變秘笈，講到尾即係阿爺唔會插手囉！

所以啫，依家你明點解等了又等，等到花兒也謝了，也等不到解放軍來解救香港危困了吧？睇來香港氣數已盡，港府雖然希望將個波拋畀阿爺，但「一國」根本冇意欲接下呢個燙手山芋，反而要考驗林鄭政府如何收拾呢坨自己搞出來嘅臭屎。香港再亂下去，也傷不到已騰飛嘅「一國」汗毛，阿爺自然唔想做醜人啦！

再講，「一國」係水，「兩制」係魚，魚離開水，瓜得，但一國依然係一國，我自巍然不動。反正中央有底氣，暴亂再瘋狂，也休想奪權成功！果真如此，無能政府依然只會靠把口止暴制亂，以華麗嘅外衣包裹綏靖求和路線，等待果陀，等待運到，等待民心逆轉！

兩公婆搖櫓，你有你事。無辜港人兩頭唔到岸，守法商人擔驚受怕，只能在烈火暴燄之下祈求天可憐見，精神健康備受摧殘。港府無能，中央又隔岸觀火，市民淪為人球隨波逐流，亂局當前，功夫茶唯一能做，就係登上老襯亭，念天地之悠悠，獨愴然而涕下！