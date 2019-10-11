世界視線：拜登出聲撐彈劾　總統選情雙刃劍

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登終於打破沉默，日前公開表示總統特朗普應該被彈劾，強調後者「背叛國家」，違反總統誓詞，並作出可被彈劾的行為。拜登在一個競選集會上，一反他自參選以來對彈劾特朗普的克制態度，強調為了維護憲法，特氏應該被彈劾。他又套用特氏指自己的支持者忠心耿耿，就算他在紐約第五大街射殺別人，也可以全身而退的言論，認為「那不是一個笑話」，因為特氏無法無天，早已把憲法「射穿了很多窟窿」，絕對不能讓他「全身而退」。

面對特朗普無日無之的攻擊，拜登惟有被動辯解自己在擔任副總統期間，並無利用職權之便，向在烏克蘭天然氣公司任職高層的兒子亨特提供便利。有親民主黨的自由派媒體為拜登大唱讚歌，指拜登出任參議員多年，一直深信調查行政首長的失職，應該先由國會進行調查，彈劾總統是迫不得已的下下之策，只會引來國家的進一步分裂，對誰都沒有好處。有媒體更替拜登找出「理念貫徹始終」的「證據」，指在「水門事件」時還是新科參議員的拜登，在尼克遜「人人皆曰可殺」的情況下「一士諤諤」，認為總統應有足夠的權利為自己辯解，對彈劾持審慎態度。

事實上，拜登對彈劾特朗普顯得顧忌重重，與其說是在理念上貫徹始終，倒不如說是經過政治上的精打細算。拜登心裏清楚不過，一旦被特氏拖進一場「泥漿摔角」，自己不死也得脫層皮，特別是他在任副總統時的確曾要求烏克蘭當局炒掉調查亨特及其任職公司的前檢察總長紹金，還以暫緩十億美元援助金相要挾。如果拜登逼烏國「肅貪」的邏輯成立，特氏為何不可以說自己調查政治領袖涉嫌違法，符合國家利益？

問題是，拜登一向把自己塑造成最有能力跟特朗普「對着幹」的參選人，面對特氏「霸凌」時表現軟弱，已惹來部分支持者不滿，以致支持度隱然有被沃倫超越之勢，惟有自己擔起彈劾總統的大旗，至於對選情的影響，就惟有騎驢看唱本──走着瞧矣。