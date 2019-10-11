神州觀察：遊客劣行禁不絕　公民教育太失敗

內地遊客不文明出行現象屢禁不絕，尤其是像十‧一這樣的長假期，各處景區儼然淪為他們集中獻醜的舞台。諸如亂扔垃圾，隨地吐痰、大小便都已司空見慣，而一些破壞公共設施及景區文物古蹟行為亦是屢見不鮮，更有遊客罔顧安全、不聽勸阻，時常做出一些危及自身及他人人身財產安全之舉，簡直到了神憎鬼厭的地步。

安徽黃山風景區是內地旅遊熱點之一，今年十‧一假期再度吸引眾多遊客慕名而來，期間一名男子為了拍下靚相，竟然翻出防護欄爬到懸崖邊的松樹上搔首弄姿，看得其他遊客直呼是「不要命的操作」。然而你有你驚，涉事男子卻顯得淡定自若，甚至拍完還不肯回來，臥在松枝上對拍攝效果問長問短，想不佩服都不行。

這便是典型的自私自利、害人害己行為，試想該男子萬一真的失足跌下懸崖，結果會是怎樣？一命嗚呼殆無疑問，問題是，自己作死不要緊，此舉更會連累到其他人，先不論景區有否做好安全監管工作，人在你的地盤死了，連帶責任肯定跑不了；若再因此被迫封山整頓，必然又會對其他遊客造成不公平。況且出於人道立場，政府勢必會出動大批消防搜救人員，勞民傷財之餘，勢令更多人置身險境，一系列後果皆因遊客當初的一個自私舉動而起，可見不文明行為的代價確實很大。

然而令人無奈的是，像這般無視安全警告的遊客卻大有人在，別人為其擔驚受怕根本就是瞎操心。陝西西安日前就有遊客危坐十幾米高的城牆上拍照，不少家長更將小孩子抱上城牆玩耍，不但對景區設有禁止攀爬的警示牌不當回事，就連現場工作人員上前勸阻亦無人理會。而在安徽黃山，亦有遊客為節省上山時間而翻出護欄前行，四川稻城亞丁風景區則有遊客為趕下山，意圖翻越懸崖，並需出動多名保安攔截，期間險象環生，堪稱累人累己。

不可不知，在剛過去的十‧一長假期間，內地多處景區相繼發生遊客死傷意外，像山東煙台市馬家溝景區的氫氣球墮毀事故，便讓兩母子命殞當場，湖北恩施大峽谷塌石事件亦導致三人被砸死，一人受傷，事故原因多是出自景區本身的監管不力或違規經營。然而，有些悲劇的發生，恰恰是遊客自身無視安全風險所致，尤其一些人彷彿天生具有「探險精神」，不尋點刺激便不甘心，為欣賞所謂的別樣美景可以不顧死活，結果一次次還得靠政府派人搭救，實在不值。

其實對於類似劣行，以「不文明」來形容已然太過斯文客氣，一些遊客的所為何止是素質低下，根本就是缺德至極，公民教育缺失至此，到底是誰之過？