產評：有錢人部署撤資　香港經濟敲喪鐘

香港社會動盪已持續超過四個月，即使港府為「禁蒙面」立法，但至今仍未能平息紛爭。亂局對經濟的打擊立竿見影，愈來愈多財閥和基金見勢色不對，紛紛着手部署將資產撤離香港，免受池魚之殃。若然這個資金外流的趨勢未能及時遏止，香港將失去區內財富管理中心的地位，而後續對資產價格、就業以至整體經濟競爭力的損害，更是難以估量！

過去，香港憑着政治穩定、法制健全、稅率低、人才匯聚，以及作為全球最大的離岸人民幣資金池，取得全球的信任。國際財閥和基金都視香港為區內處置資產的重要據點，中國富有人士更以香港作為首選的財富管理中心。

沒料到一場反修例風暴，演變成回歸以來傷害性最大的社會事件。有法不依，暴力與破壞不絕，令人擔心法治崩潰。惡劣的警民關係，亦打擊外界對港府維持社會穩定的信心。萬一中央直接干預，兩制備受考驗，屆時「小颱風」必會變成「大風暴」！

香港營商環境惡化，負面影響浮現。早前有投資銀行引用存款數據，指香港資金開始流往新加坡。近日亦有外電披露，亞洲區的富豪家族，就資金調離香港的查詢史無前例的多；與此同時，對沖基金經理也表示，愈來愈多客戶部署將資產由香港轉至新加坡等地。

實際上，有錢人要將資產全部撤離香港，當然不能一夜成事。但此念一動，猶如為香港經濟敲響喪鐘！試想想，若撤資想法大規模付諸實行，首先，新資金不會再來，經濟增長何以為繼？其次，香港的資產將會遭遇龐大的沽售套現壓力，股市、樓市崩盤之餘，更會衝擊金融體系。此外，過去金融業的蓬勃發展，帶旺不少行業，如地產、餐飲、會計、法律、娛樂消閒和奢侈品消費等。若大量資金撤離，勢必百業蕭條，整體就業和內部需求將受重大打擊，嚴重削弱香港競爭力。

國際間貿易保護主義正大行其道，近年香港的出口貿易和物流運輸業叫苦連天。若然任由今次社會事件繼續惡化，繼零售和旅遊業當災，金融業和地產業亦難逃一劫，幾大支柱連番倒下，企業倒閉和工人失業的規模難以想像。

昔日香港是東方之珠，國際金融中心、文化旅遊之都，人才與資金匯聚如百鳥歸巢，結合內地市場和配套支持，欣欣向榮。偏偏回歸後政府缺乏長遠策略、管治無能。如今更闖下大禍，致令香港淪落到日暮途窮，鳥雀悲鳴的地步。財散了，香港人還能安樂嗎？