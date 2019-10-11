理工大學屬下的專業及持續教育學院講師陳偉強，日前在上課時被學生禁錮四、五小時，主因是學生不滿他發表要嚴懲暴徒的評論文章，期間他被學生辱罵。參與的學生並不全是上課的學生，而是從外糾眾而來，目標與目的清楚，又一次用童黨的伎倆來恐嚇老師，壓制不同的意見。

這些部分已是暴民的大學生，口頭上說要求民主、自由與人權，可是，這樣的行為，完全與民主、自由、人權相違背，用暴民的方法來打擊其他人的民主、自由、人權，屬典型的邪教或法西斯言行。

大學裏沒有白色恐怖，只有學生的黑色恐怖！在校外則打砸燒、隨意傷人，這樣發展下來，暴亂會伸延入校園之內。在校外警察加強壓力，這些暴民大學生便退回校園，挾持校方，阻止警察進入校園，他們則全面控制大學，組織出擊，儲備武器，招募（和強迫）其他學生參與。大學校園變成暴徒的恐怖主義基地。

陳偉強的例子凸顯這種趨勢。教師不能有言論自由與人權，他們在校外寫的評論文章若觸犯這些暴民大學生的政治情緒，學生便糾眾攻擊。今次只是羞辱禁錮，下一步會變成怎樣呢？

暴民大學生有絕對的自由與人權，凌駕和壓制其他人的自由與人權。他們可以在校內外打砸燒，全面犯法，可以宣揚港獨和反政府的政治言論和仇恨政治，用恐嚇與動粗來壓制任何人的反對和不同意見，包括校長、教授和其他學生。

這樣的局面正在急速形成，當警察在禁蒙面法的支持下改為採取有效的反暴措施，暴民大學生便退回校園，將企圖佔據校園頑抗。倘若如此，香港的大學便全面淪陷了。

在這樣的危機面前，香港的大學管理層是順從暴民大學生，抑或是堅持原則與法治來抗拒呢？

理大專業及持續教育學院領導層的做法卻是屈從於暴民學生的壓力，把陳偉強名為調職，實則變成配合學生來對他處罰。無論為了甚麼理由──害怕暴民學生進一步的糾纏、保障個人免致引火燒身等，這樣的處理方法都是不公平、不公義。我不知道阮博文教授與梁德榮院長為甚麼要這樣對學生恐慌、對老師則高壓行政處理？是他們的主意抑或是理大校長的壓力？（理大在上一任校長主政期間常討好和順從學生，任由校園的港獨政治氾濫，新校長上任後有否改變？）

假若香港的大學管理層都是像理大專業及持續教育學院那樣息事寧人，實則投降，不但中文大學會升起港獨旗，其他的大學也會一一變成暴民學生的領土。