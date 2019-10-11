梁振英和林鄭月娥出任香江特首皆習近平選中。當年梁振英的主要競爭者，是朝廷主力培養多年的唐英年。不過，唐英年性格懦弱，花花公子，和香港的既得利益集團、港英餘孽、反對派有太多千絲萬縷的聯繫，他當特首，能否處理好上任後面對的政改問題，朝廷並不放心。

梁振英不同，草根出身，專業人士，早就「愛國」，根正苗紅，一路打拚，和利益集團、港英餘孽、反對派楚河漢界久矣，政治上及鬥爭性皆可放心。事實證明，在解決政改、「佔中」問題上，習近平選對了特首。若當年是唐英年，他能否是「勁草」、「忠臣」，大可懷疑，這個人在僭建大屋問題上已表現了「無膊頭、無腰骨」，「佔中」這麼大的事，怎能有擔當、指望得上？

梁振英之後是林鄭月娥。處理「佔中」問題時，林鄭是政務司司長，是梁特首的主要助手，和反對派、學生組織周旋商談最多。「佔中」被清場後，朝廷和香港上下瀰漫一片虛驕輕敵之氣，以為天下澄清，反中亂港集團玩不出甚麼新花樣，「局面穩中向好」，像梁振英這樣的「戰將」應該卸甲還山了。何況，梁雖說是今上的「勁草」、「忠臣」，但「佔中」一役，他更成了反對派、港英餘孽、既得利益集團十分仇視之人，在天下太平、謀求「大和解」的形勢下，再當特首，不合時宜也。

於是，林鄭月娥成了屏中雀。她很聰明，知道自己被選中的背景和原因，有本錢向朝廷開足了必須按照她的心思辦事的條件才走馬上任。朝廷更自負，既然曾經「獨具慧眼」選對了梁振英，那麼再接再厲，選對林鄭月娥自然不在話下，信任她、理解她、尊重她、支持她也就成了朝廷的「必然」。

直到發生了今次反修例風波暴亂，直到暴亂已經四個月，朝廷仍對林鄭「不改初心」，和她一起做着用處理「佔中」手法解決今次暴亂的隔夜大夢。「人面僅一尺，竟無一相肖。人心亦如面，意匠戛獨造。同閱一卷書，各自領其奧。同作一題文，各自擅其妙。」是的，朝廷用對老梁，但未用對林鄭也。