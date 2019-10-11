世界經濟論壇在最新全球競爭力報告中，將香港排名提升四級至第三位，其中四項評分更獨佔鰲頭，顯然是太抬舉了。四個多月來的暴亂，將好好一座城市搞得五勞七傷，奄奄一息，競爭力云乎哉？在明年的報告中，香港恐怕連前十名也進不了。

正所謂，百年養不足，一日毀有餘。香港經過一百多年發展，好不容易成為國際金融中心，而摧毀這一切只是瞬間之事。在遍地暴亂之下，香港面目全非，安全城市淪為恐怖城市，自由之都淪為罪惡之都，人人提心吊膽，白天出門固然步步為營，晚上出行更是步步驚心，尤其是周末周日，許多人根本不敢出門。不少店舖反正沒生意可做，晚上索性早早關門，使市面愈發顯得冷冷清清淒淒慘慘戚戚。

更可怕的是，在白色恐怖下，港人連說話的權利也被剝奪，不能發表不同意見，甚至不能說「我是中國人」，否則，輕則被起底恐嚇，重則被禁錮圍毆。商人更是動輒得咎，只要發表一句「撐警」言論，其店舖就會遭打砸破壞甚至縱火焚毀。反對派經常將香港形容為亂世，如今終於如願以償，應該滿意了吧！

他們說，這是在「光復香港、時代革命」，是為港人爭取民主自由。這分明是侮辱公眾智慧，香港本來就是繁榮社會，更是全世界最自由、最具競爭力的經濟體，他們還要光復甚麼？爭取甚麼？難道全香港只能有一種聲音，所有人都必須贊同和支持他們，這才叫時代革命？學生禁錮老師，到底是哪門子民主自由？暴徒破壞港鐵、堵塞道路、打爛交通燈、打砸搶掠店舖，這些行為與民主自由又有甚麼關係？

保護市民生命財產安全本是政府的責任，更是執法者的職責，但遺憾的是，港府軟弱無能，執法者束手無策，根本保護不了市民。港人叫天不應叫地不靈，除了自求多福還能怎麼辦？那些被砸商戶欲哭無淚，又能向誰求救？