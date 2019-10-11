最新一期全球競爭力報告，香港排名上升至第三位，僅次於排第二的美國及首位的新加坡，以報告來說，似乎香港前途一片光明，但實際上調查是在香港發生反修訂《逃犯條例》衝突之前進行，未能反映之後示威暴潮的影響。香港亂足四個月，成為暴亂之都，單是六月至八月，估計已經走資約三百億元，大部分外資都傾向轉移資金往新加坡，所以不要奢望可以超越星洲，現在元氣大傷，隨時被星洲大幅拋離，能夠不讓其他地區爬頭，已經是萬幸。

而對於香港的經濟發展，外國甚至本地預測傾向非常悲觀，百業蕭條，旅遊業首當其衝，十‧一長假訪港旅客人數劇跌超過五成，飲食業亦是重災區，業界估計約一百間食肆結業，超過二千人加入失業大軍，有飲食集團一日內關閉三間分店，負責人表示這是整體社會的問題，自己身為社會一分子，願意承擔共同責任，所以盡量不裁員，將受影響的員工調派往其他分店或崗位。

香港正是需要這份共度時艱的精神來面對目前的困境，而不是互相「篤灰」，大搞文革式的舉報、報復及批鬥，應該尋求方式去合力拯救這個家園。看着一批專上學生以類似禁錮的手法來對付政見不同的講師，確實令人心寒。街頭私了成風，甚至拍片廣傳網絡，互相威嚇，社會撕裂，再談競爭力已經全失意義。團結就是力量，堅持才能勝利，建制陣營有沒有想過暴徒只佔香港一小部分人，與其把政見不同的人推向暴力的一邊，倒不如把他們拉到自己的陣營。本是同根生，相煎何太急，人民與人民之間只顧批鬥，香港永無翻身之日。

民間止暴需要軟着陸，但政府制亂就必須心腸硬、手段硬以及膝頭硬，對反對派絕不能再跪低，對方開天索價，對話不存在意義。既然已採用《緊急法》，政府再無退路，拿着尚方寶劍還不懂作戰，自取滅亡怪得誰？