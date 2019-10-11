中美「新冷戰」由貿易戰拉開戰幔，香港接着淪為戰場，現在火頭更蔓延至NBA。休斯敦火箭總經理莫雷在推特表態支持香港反修例風暴，引發軒然大波。NBA總裁阿當施華日前抵達上海冀為事件降溫，可惜無功而還。上海體育總會宣布取消當晚的球迷互動活動，並且再有多家中國品牌宣布中止或暫停與NBA的合作。內地官媒更口誅筆伐，表明NBA在華長期積累的市場影響力正劇烈動搖。

不少港人對此嗤之以鼻，批評中國「玻璃心」發作，容不下異見聲音。這或許是實情，但胳膊拗不過大腿，在龐大的利益面前，趾高氣揚的美國佬也不得不低聲下氣。數字最能說明問題，NBA的收入主要依靠四大支柱，即轉播、門票、贊助和一切有關NBA的商品收入。在四大收入來源之中，轉播利益最為驚人，單是騰訊的五年網上轉播收入，據報高達十五億美元，是NBA美國本土以外的最大合作夥伴。

此外，不少廣告商都看準NBA有中國市場，更加樂意斥巨資下廣告，NBA廣告叫價自然也水漲船高。事實上，近十年間NBA在中國市場每年的利潤增長均達雙位數字，估值達到四十億美元，無其他市場能夠取代，阿當施華亦不得不承認，一個推特貼子影響巨大。

然而，就在火箭球星極速向中國球迷致歉之際，卻激起美國本土反彈，輿論紛紛批評NBA不應向中國低頭，因為言論自由是美國核心價值云云。特朗普則擺出冷眼旁觀的姿態，聲稱NBA有能力自行解決問題，這場角力如何收科，還須拭目以待。但毫無疑問，隨着中美貿易戰加劇，美國視中國為危害國家安全的頭號敵人，仇中意識高漲，類似的意識形態之爭陸續有來。君不見，美國首飾品牌Tiffany & Co.最近亦因為一張中國籍女模掩右眼廣告照引起風波，被中國網民質疑為聲援香港反修例風暴，結果該公司匆匆致歉並撤掉廣告照。這就是形勢比人強，商家要賺錢，當然無謂鬥氣。

一節見則百節知，隨着中國國力騰飛，躍升為世界第二大經濟體，美國惴惴不安，動輒指摘「中共以中國經濟實力為施壓工具，以金錢侵蝕言論自由」，更見其氣急敗壞。說穿了，美國橫行霸道一世紀，透過軍事力量維持其霸權，現在更利用電訊、互聯網、全球定位等技術來控制其他國家，連德國總理默克爾也成其竊聽對象。但今時不同往日了，中國實力與日俱增，5G技術尤其領先世界，美國深感威脅，不惜一切手段打壓中國以挽救自己衰落。問題是，歷史巨輪滾滾前進，美國真的可以逆流而行嗎？