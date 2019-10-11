黑色暴亂至今已經四個月，未埋單計數，黑暴參加者的少年軍之眾，震驚香港及世界。迄今被捕的暴徒中不乏年齡介乎十二至十五歲者，他們對世事尚且懵懂，但談起抗爭卻侃侃而談自己有亂世責任，這種說法其實複製了被指為「流膿牆」的「連儂牆」文宣論述，一句「生於亂世，有種責任」迷惑了不少人。違法也要披上文青的外衣、道德的面具。

暴亂參加者所謂的亂世責任不外乎三點：一是香港已經赤化，再不奪回，便會永遠失去；二是香港的利益正在被人偷走、搬走，必須立即行動；三是只有取回香港的發言權、話事權，才盡了愛香港、為香港的亂世責任。

這些宣傳語句，一口一句香港、一字一言獻身奮鬥，聽在熱血沸騰、懵懂蒙昧的少年耳中，真以為自己身負為香港作戰的大責任。這個時候，若再加上禍心狠毒的教師在旁推波助瀾，少年必以為師長肯定、朋輩支援，雖千萬人吾亦往矣。

按照這條洗腦、精神異化的方程式，無數少年被灌輸暴力救港的思想，這套邪惡之極的做法，師承於納粹，和上世紀六十年代的文化大革命異曲同工，甚至幾年前的伊斯蘭國也有類似招數。邪教誘人獻身，亦會以表面「偉大」、實則污穢不堪的手段做包裝。

香港的人禍和內耗愈捲愈大，大禍還會持續多久呢？從歷史找經驗，可參考的事件似乎只有六七暴動，當年的示威自五月爆發，社會失序長達七個月，縱使港英政府出盡防暴措施、《緊急法》等絕招，止暴制亂效果同樣只是慢刀割肉，若非暴動分子出現分裂，禍事可能還會拖到一九六八年。

現在黑色恐怖已持續四個月，隨着全港變成死城的日子愈來愈多，民間紛爭打鬥又天天上演，市民已感到不耐煩，暴亂者的抗爭能量亦近臨界點，黑暴似乎臨近落幕了，但窮途末路也是最危險的時候，大家小心。