應對反修例運動，筆者曾建議政府「治亂世，用重典」，言論惹來反對派不滿，在大專院校內，我給年輕人變相禁錮了五小時，自己也成了新聞主角。若問我的真正感受，答案是：一切在意料之中。

所謂意料之中，當然不是料到自己會被禁錮、推跌和辱罵，這些都沒料到，不過只是小事，倒下了，站起來拍拍灰塵便是，沒甚麼大不了，真正在預見之內，應驗了又讓我痛心的，是當代民主與包容精神的陷落。

撰寫報章專欄七年以來，我一直堅稱民主本來是個好東西，是普世價值，大家應該共同爭取。但當代部分人的方向錯了，打着民主旗號便黨同伐異、唯我獨尊，面對不同聲音就要取之而後快，與專制政權並無二致。

英國、法國的民主有深厚傳統，走到今日尚且弊端浮現、百孔千瘡，而香港的人文素質比起英、法恐怕猶有不及，但我們卻如此不辨精粗、一往無前，以宗教狂熱式態度去追求所謂的民主，社會真的能夠有好出路嗎？我認為不能，一講七年，並非始自今天。

如今果不其然，且看香港，處處稀巴爛，何似在人間！很多年輕人以追求正義為名，見到不合意的東西就砸毀，遇到不順眼的人就攻擊，良心與道義的帳簿，早給塗改得面目全非。有人說，他們破壞是合理、有原因的。是嗎？首先，破壞公共物件是非法行為，任何理由都難說得過去；再者，你試走到街上看看，好些被砸爛的是鐵路信號系統與行人交通燈。

鐵路信號系統被毀，有可能會釀成軌道上的意外；至於平素最需要依靠行人交通燈的是甚麼人？大多是孩童、老年人和傷健者。青、壯年人眼明身手快，沒有交通燈，過路也未必會有危險，老少者與傷健者卻不然。而「民主鬥士」們卻連交通燈也不放過，這樣做，真的像是在追求公義嗎？