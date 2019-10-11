世界經濟論壇發表《二○一九年全球競爭力報告》，香港排名比去年攀升四位至第三位，惟繼續跑輸今年超越美國升上榜首嘅新加坡。新加坡真係勁㗎，喺十二個分項指標中，多項表現名列前茅，當中嘅基礎設施排名第一。美國排名第二，但仍然保持創新強國的地位，商業活力也稱霸。

香港表面好似「幾勁」，僅次於星、美，不過，調查在今年初進行，有關報告並沒有反映自六月起持續示威、暴亂嘅影響。事實上，香港在創新方面，只排第二十六位，實在非常羞家。有學者指出，凡偉大民族必不斷地有重要的發明和發現，香港的創新科技實在令人不敢恭維，家陣連「智慧燈柱」都不能容，仲創條毛咩！

最好笑嘅係，香港無論喺基建同埋創新上都輸新加坡成條街，反修例風暴期間，香港嘅機場被多次圍堵，服務效率大倒退，仲搞到要申請禁制令，真係醜出國際！香港局勢差到令人慘不忍睹，旅遊、飲食、零售業喊到收唔到聲；經濟金融危機處處，據悉六至八月已有約三百多億港元流出，而新加坡海外居民存款則連升兩個月，反映有外來資金流入！事實證明，香港愈沉淪，星洲愈騰飛！

可憐無能港府對「提升至三甲」嘅競爭力虛名沾沾自喜，話報告反映本港在宏觀經濟穩定性、健康、產品市場及金融體系等方面嘅競爭優勢，重申政府一直致力提升本港經濟競爭力及活力，會努力維護本港傳統優勢，包括優良法治傳統、司法獨立等，以及積極加強在基礎建設、創新科技、培養人才、增加土地供應方面的投資。

看官，香港今日已成「暴亂之城」，政府止暴制亂得把口，民心虛怯，外出寸步難行，廢柴政府仍然在自我吹噓、感覺良好，認真難頂！毛澤東話齋：人家恭維你抬舉你，但有一樣壞處，就是易長自滿之氣，得意忘形，有不知腳踏實地、實事求是的危機！完全講中特區廢柴政府依家嘅心態！