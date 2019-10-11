如果當今世界局勢是「月落烏啼霜滿天」，那麼在連接歐亞的近東要津，近來又傳出了一聲狼嚎。美國總統特朗普下令美軍撤出敍利亞後，土耳其軍隊隨即開始對敍國北部的庫爾德武裝組織發動空襲。

由於庫爾德武裝在過去數年對抗伊斯蘭國的鬥爭中一直與美軍並肩作戰，故特朗普的撤軍行動惹來國內外批評，直斥他不僅出賣美國盟友，而且還向土耳其的狼子野心示弱。然而必須要問的是，特氏和土耳其總統埃爾多安作了哪些利益交換，以至於他甘冒出賣盟友的罵名？

顯而易見，土耳其的出兵行動取悅了土國龐大的民族主義者陣營，必定進一步鞏固埃爾多安的統治地位。作為回報，他也許會在一系列軍火及貿易合作中給予美國甜頭。事實上，埃氏將於下月訪問白宮，特氏日前還不忘提醒兩國是重要的貿易夥伴。

把敍利亞北部劃歸土耳其勢力範圍，同時可阻撓敍利亞政府光復全國的努力，並瓦解土國與俄羅斯近年在敍國達成的戰略平衡。但凡此種種，仍不足以令特朗普向埃氏賣這麼大的人情。因為無論是敍國內戰，還是俄羅斯在中東的影響力，都不是特氏的戰略重點，即使為此交換利益，也只是小恩小惠。

特朗普任內的首要任務，無論他事先有心還是局勢發展使然，事實上都已變成在政治經濟上圍堵和打擊中國，最近美國更打起了新疆牌。在土國出兵前夕，美國商務部將包括新疆公安廳在內的廿八家中國機構和企業列入實體清單，國務卿蓬佩奧亦就新疆人權狀況批評中國。

土耳其基於「泛突厥主義」的民族情緒，一直視新疆維吾爾族為近親。土耳其處於歐亞之間，是中國推動「一帶一路」倡議的要津，因此，特朗普對埃爾多安的投桃報李，如含有中國元素，那麼近東的這聲狼嚎對中國來說，雖然聽起來還很遠，但距離卻可能已很近。