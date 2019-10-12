功夫茶：工廈改建公營屋　決而要行莫龜縮

特衰政府成日話「民生無小事」，又話「房事」係重中之重，問題係政府咁關心小市民嘅「房事」，卻沒有詩聖杜甫悲天憫人嘅胸襟：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏！而係聲大大，冇貨賣。

講真，政府喺「房事」上，吹到天花亂墜，不過係「引西江之水，以濟涸轍之鮒」。喂，阿哥，一條乾枯於馬路車道上嘅鯽魚，眼見就來渴死，你唔係立刻畀斗升嘅水先救其命，而係廢噏要千里迢迢引西江之水來打救佢，你話幾咁涼薄諷刺？家陣廢柴政府喺房策上，就係同一個道理，二十年後許你一個五星級嘅家，不過，閣下已在廚廁合一嘅劏房屈到病，甚至屈到死啦！

各位街坊，如果政府真係執政為民，有心為市民改善「房事」，又點會造成今日公屋供應大落後，輪候公屋名冊愈積愈厚，平均輪候長達五點四年，可憐幾十萬劏房戶上樓遙遙無期。

呢，林鄭呢隻跛腳鴨都公開承認，話「現時嘅公屋輪候年期並不理想」，而運房局局長陳帆更曾爆響口指，公屋三年上樓嘅目標係「意識形態多於實務指標」喎。廢官廢人廢噏，果然係言不及義，群居終日，無所用心！咁就年薪幾百粒！香港養一大堆廢柴，基層「房事」點會有突破性改善啊！

嗱，家陣眼前民怨沸騰，社會撕裂，基層市民「房事」不協調，屈到病，都真係要出來行消消氣。有消息話政府終於知衰，將於施政報告研究分階段改建六幢一九八七年前興建嘅工廈為公營房屋。呢個不失為「近水救猛火」嘅權宜措施，亦不失為政府常掛嘴邊「多管齊下增公屋」實施嘅一小步。

嗱，本報記者日前曾到訪觀塘其中一幢工廈，但見十室九空，有啲單位更係重門深鎖。與其丟空養曱甴老鼠，不如盡快改建公屋喇。問題係，增加公營房屋，香港欠嘅並不止土地，而係有承擔嘅政府！大浪淘沙，幾起幾落，功夫茶同大家睇到嘅，都係一個口講重視市民「房事」嘅政府，一到埋牙就畏首畏尾，講到尾就係議而不決，決而不行，床頭驚鬼，床尾驚賊，這「房事」怎會有幸福可言！

都話人心隔肚皮，評價一個人，要睇嘅係佢有冇作為，而評價一個政府是否積極有為，睇佢對利民之事是否迎難而上！家陣工廈改公屋，又唔係叫你牙籤變大炮，竟要拖到二○二二年先展開，有冇搞錯啊！

喂，咪話功夫茶唔提醒，屈在斗室也會屈出火㗎，你哋一味喺度策劃，說不定劏房嘅張三李四已經揭竿而起：房事革命，光復劏房！屆時先至知驚就太遲咯。