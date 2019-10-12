正論：立會又爆混戰　誰在破壞香港

立法會被譏為垃圾會果然沒有冤枉。眾所周知，立法會遭暴徒於七一當日瘋狂破壞，一直關閉復修，好不容易延至昨日終於復開財委會和內會，但一如所料，反對派發飆鬧事，財委會開會三個半小時仍選不出主席，亂如鬥獸場。誰在破壞香港，誰想香港萬劫不復，有目共睹。

一場反修例暴亂令立法會陷入停頓，財委會積壓四十多個撥款項目、逾七百億元工務工程撥款仍未處理，手停口停的建造業工人早就叫苦連天。惟昨日甫復會，反對派即瘋狂搞破壞，既在會議室播放歌曲，又提出多項無關宏旨的規程問題阻延時間，原定選出正副主席，但反對派竟胡亂提名廿多人，過往的協調機制完全失效。會議更多次暫停，結果到了會議結束仍未選出主席，白白浪費時間。內會也好不了多少，單是反對派質疑禁蒙面法已佔去大部分時間，更迫切的民生問題則被晾在一旁。

顯而易見，反對派政客根本無心議政，他們只想搞破壞癱瘓議會，餘下來的會期勢必在毫無意義的吵鬧聲中虛耗。如果說，暴徒四出打砸破壞是看得見的暴力，則反對派在議會的所作所為則是政治上的暴力，雖然沒有流血，但堪比流血，破壞力有過之而無不及。

事實上，反修例暴亂爆發至今已四個月，黑色恐怖瀰漫，經濟蕭條百業不興，基層小市民活在水深火熱之中。尤其是工務工程撥款一直無法審議，別說建造業工人首當其衝，當中更有重建醫院等民生項目，連無辜病人也受害。看朱凱廸昨日目眦盡裂怒罵警方暴力，卻對暴徒暴力破壞、兇殘「私了」隻字不提，雙重標準，可謂無恥；然後又見反對派政客圍堵財委會主席陳健波，勢兇夾狼，令人難以相信這裏還是文明社會。當議事堂不再講文明法則，當政客動口又動手，這就難怪一哭二鬧三打砸成為時尚，大學生動輒圍校長圍老師，整個社會禮崩樂壞，黑白顛倒，何足為奇。

正如前述，按目前的政治氣氛觀之，即使區議會和立法會換屆，政治對立情況不可能有改善，別說港府無望推行任何政策，就連地區事務都必被政治騎劫，社會勢必陷入空轉。議會破壞力不斷升級的結果，香港只能無止境潰爛，無止境沉淪，受害的不止基層市民，而是全港所有人。下月就是區議會選舉，明年則是新一屆立法會選舉，倘選民繼續縱容暴力，盲撐反對派，香港肯定沒有未來，只能步向毀滅深淵。

一言以蔽之，政治問題必須政治解決。人們不明白的是，為何港府至今沒有依法嚴懲暴亂黑手和政客？單是壹傳媒黎智英，明顯已干犯煽惑暴動等罪名，為何律政司一直沒有行動？而其豢養的政客多次在暴亂現場阻差辦公、煽風點火，為何至今不用付出代價？政務司司長張建宗口口聲聲所有政府部門同警方站在一起止暴制亂，但事實卻是各自為政袖手旁觀，試問暴亂怎麼可能有解決的一天？別謂言之不預，繼續姑息養奸，香港必然被反對派和外部勢力肢解，後果不堪設想！