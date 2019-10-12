世界視線：出賣庫族劣迹多　調停爭端枉自吹

土耳其軍方展開對敍利亞北部的軍事行動，美國總統特朗普被指摘拋棄庫爾德族武裝盟友，為了補鑊，他最近在社交網站發文表示，目前美國有三個選項，分別是派兵進駐該地區並贏得軍事勝利；第二是透過經濟制裁嚴厲打擊土耳其；第三則是在土耳其與庫爾德武裝之間調解出一份協議。被問到屬意哪一選項時，特氏明確表示，希望透過和解解決問題。

特朗普日前突然宣布對土耳其在敍國北部的軍事行動「不支持、不參與」，變相默許該國剿滅被他們視為「恐怖分子」的庫爾德武裝。後者在打擊回教極端組織「伊斯蘭國」的過程中出力不小，據估計共導致庫爾德族超過一萬人喪生。對於特氏不加掩飾的過橋抽板，除了民主黨眾議院議長佩洛西狠批有關決策對地區安全構成嚴重威脅，並發出危險訊息，美國不再是值得信賴的夥伴。

共和黨內部亦是一片反對聲音。共和黨參議院領袖麥康奈爾指出，共和、民主兩黨今年初曾通過修正案，對敍利亞境內的「伊斯蘭國」的殘餘勢力持續關注，明擺着對特朗普撤軍的決定嗆聲。被視為特朗普最堅定支持者的參議員格雷厄姆亦表明，將在國會提出決議，要求總統收回成命。

問題是，特朗普的所謂三個選項，說的比唱的好聽，並無多大實質意義。特氏剛剛才宣布撤軍，哪能朝令夕改？至於對土國經濟制裁，華府所謂「極限施壓」，並不能屈北韓、伊朗之兵，讓土耳其吃點苦頭尚可，要說「摧毀」，談何容易？再說，安卡拉落實部署俄製防空導彈系統，尚且未見華府制裁，豈會為了庫爾德人而這麼做？

談到特氏親自出手「調停」，更是天大笑話。中東局勢愈來愈亂，以色列對巴勒斯坦的打壓日甚一日，正是特朗普「調停」的結果。別說以、巴雙方有不共戴天之仇，即使是日本和南韓，兩者皆是美國的小弟，華府一樣無法擺平彼此間的爭端。更何況山姆大叔出賣庫爾德人劣迹斑斑，當年利用庫爾德人推翻薩達姆，隨即棄如敝屣，如今歷史正在重演，足證美國人不可靠，特朗普當總統的美國更不可靠。