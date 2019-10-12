神州觀察：長江黑道橫行　地方監管失職

萬里長江是神州第一江河，她孕育了源遠流長而光輝燦爛的中華文明，然而長江流域近年不僅因污染毒水橫流，江面上更有大批黑幫橫行，非法濫採素有水中「軟黃金」之稱的河沙，瘋狂破壞長江生態。

據報公安部今年初起展開嚴打長江流域涉及黑惡勢力的非法採沙活動，至今已摧毀九十個涉黑涉惡組織，破獲一千六百七十宗違法案件，涉案資產高達十八億元人民幣。其中湖北荊州黑幫更以「聯合艦隊」方式採沙，共有十艘大型採沙船隻，分別在四川、重慶、江西等九省三十六市瘋狂開採，日採量數以萬噸計，該案合共拘捕超過三百名疑犯。公安部指，不法分子瘋狂進行非法採沙，對航運、航道安全以及生態環境的破壞可以說是觸目驚心，還引發多種刑事犯罪活動，成為滋生黑惡勢力的重點領域之一。

天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往，近年來，隨着各地大興大型基建工程，地產開發亦持續升溫，令全國沙石價格普遍高價、短缺，以致非法採沙現象屢禁不止；雖然當局不時加大力度打擊，但一些問題被揭發後仍長期存在，很多時候是背後有勢力縱容，例如荊州採沙黑幫就揭發有十多名包括港務、海事等部門官員充當「保護傘」。

眾所周知，濫挖河沙將導致堤防工程損毀、危及防洪安全、河床整體下切、供水無法保障、河流水位降低、鹹潮上溯區域擴大、潛伏交通隱患、水環境日趨惡化、多種災害頻發等諸多危害。惟「靠山吃山，靠水吃水」，一向是內地貪官的潛規則。而長江與黃河的水利工程，歷來也曾是沿岸官員的盤中飧，這些官員一邊以保護生態為名，獲得國家撥款，同時又縱容不法分子非法採沙，以致各地江堤年年都會出現險情。

其實，長江濫採河沙，只是河流生態受破壞的冰山一角，內地幾乎所有江河、湖泊，都曾是傾倒有毒廢水的「下水道」。母親河流淌的不是甘甜清水，而是污濁毒水；母親河不能哺育生命，卻成了奪命殺手。

最諷刺的是，為治理河流，從二○一六年起，全國已全面建立「河長制」，明確省、市、縣、鄉四級河長三十多萬名，另有二十九個省份設立村級河長七十六萬多名。各地省、市、縣區、鄉鎮的黨委或政府領導，以及基層村黨支部書記、村主任分別成為大小河長，對河道管理進一步明確職責。

只不過，絕大部分河長，只是名字出現在岸邊的宣傳牌上，作為地方總河長的地方黨政高官，根本就不會巡查和監察河道，主要由村官這一級河長負責，而不少村官本身就是黑幫。顯然，公安部嚴打長江黑幫非法採沙的背後，折射出的卻是沿岸地方政府監管嚴重缺位。