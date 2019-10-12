教協說，未成年的學生，要遠離暴動衝突現場，以策安全。這是極其典型的虛偽和無恥的呼籲，反映出教協主事者那些教師的低劣心態。

曾幾何時，教協鼓吹示威，教協會員的教師在中學裏慫恿、鼓勵中學生去參加示威。當示威每每演變成暴動，這樣的慫恿實質是要中學生走入暴動之中。教協也呼籲學生罷課，這便是把政治帶入中學去。近日眾多的中學生，乃至初中生在暴動中被捕，是他們自己政治覺醒，參與革命，抑或是受人教唆、引導，帶着教師等的誤（教）導而不顧一切地投入暴動？

現時是中學上課的時候，學生不上課、不做作業，反而跑上街道參與示威暴動？不是教協和教師們的鼓勵、推動，未成年學生又怎樣會「理解」民主、光復與革命呢？也怎會不顧一切地走到暴動衝突現場，與暴民同進退，也一同破壞公共設施、攻擊途人呢？

這些未成年中學生的行為，表現如童黨欺凌，差別是進一步的暴力升級，變成以政治為藉口，針對政府、社會、企業和其他人的欺凌。童黨欺凌是因為缺乏學校和公權力的干預，欺凌者無法無天，關鍵是法；沒有執法，也即是沒有行為代價，他們才可以在自知非法底下還堅持欺凌，甚至可招攬、脅迫更多人來加入童黨，壯大其欺凌力量。今次示威暴動，青少年的童黨行為，同樣屬於犯法和破壞，傷人之後不需負責，也受參與示威暴動的市民和暴民的支持和喝采。童黨欺凌和破壞變成了更大範圍的「英雄行為」，這些未成年的中學生當然亢奮，更加認同這樣的社會性欺凌，更加如癡如醉地參與和投入其中。

或許教師只是把這些中學生推往示威暴動的其中一個力量，另外還有牧師、神父的慫恿支持，而朋輩的壓力就更大，特別是高年級學生對低年級學生的壓力。但對中學生來說，特別是初中生，學校對他們影響最大。

一是校長教師可以告訴學生們甚麼是非法，以及犯法後代價如何。

二是學生為政治罷課和出外示威暴動，為甚麼學校與教師不勸阻和處理。

三是學校裏童黨式的政治欺凌，學校與教師有否防範和對付呢？

教協是教師工會，不是專業團體，也不是政治團體，總的來說，應堅持教師的專業道德與操守，否則的話應除去教師的名號。

在司徒華、張文光時代，教協雖反共但還講道理，尚且還有作為教師的操守原則。但很可惜，現在的教協，葉建源等人為了政治立場而滿口謊言，已淪為別人的政治工具。可憐他們教出來的學生！