北京當年為了保障香港這隻會生金蛋的鵝，九七後繼續多生金蛋，為「中國的現代化作出貢獻」，在推出「一國兩制、港人治港、高度自治」、五十年不變的構想時，根本沒有香港回歸後要有「去殖民地化」的打算。

朝廷當然知道，香港被英夷殖民統治逾一百五十年，崇洋媚外、親英親美的思潮瀰漫社會。在中英談判香港問題時，就大發「民意神威」，反對中國收回香港，鼓吹「三項國際條約有效論」。英倫也充分利用這種洋奴「民意」，談判桌上向北京施壓。此時，香港工商界、「社會精英」階層的一些買辦式的人物，在英夷授意下或自告奮勇「組團」到北京「游說請願」，主旨是抗拒中國收回香港，吹捧英夷管治，恐嚇北京九七之後沒有英人，香港一定完蛋，信心崩潰，資金撤走，港人外逃。

當時，鄧小平就斥責他們，這是老殖民主義的思想心態，斥責他們是想九七年後香港繼續由「外國人來管理」。其實，鄧小平的這番斥責對這些洋奴買辦算是很客氣了。他們自己所知的無恥早已超出了鄧公的斥責，例如時任香港行政局首席非官守議員的鍾士元，當時很不滿意英倫對北京「不夠強硬」、「讓步太多」，便出謀獻策，為英夷在談判中爭取利益，受到冷遇就氣急敗壞地說：「在英國人看來，我們可能是走狗；中國人看來，我們可能是漢奸——我們獻策於外國政府。」鍾士元的這番洋奴漢奸表白，代表了九七前後香港體制內外一批人。這批人有不少都在九七後「港人治港」的行列中，他們利用一切機會，掀起各種風浪，繼續在幹英國人看來是走狗、中國人看來是漢奸的勾當。

這當然沒有甚麼好奇怪的，因為北京在實施「港人治港、高度自治」時，沒有把這些人的「老殖民主義思想心態」以及給外國當走狗、當漢奸當回事，而是把他們當成茶壺裏的茶垢完整保留起來，更有甚者還受到朝廷的重用。現在，終於要自食其果、自作自受了，今次反修例暴亂，洋奴漢奸毫不知恥、無所顧忌的現身作法，大展妖術，不是很能說明問題嗎？