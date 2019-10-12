香港暴亂持續了四個多月，到底還要鬧到甚麼時候？沒有人知道答案，唯一可以肯定的是，不管外部勢力如何煽風點火，洋奴漢奸如何興風作浪，黑衣暴徒如何窮兇極惡，都不可能成功奪權，更不可能令香港獨立。須知今時不同往日，任何國家、任何勢力都撼動不了中國這個龐然大物，遑論要將香港分裂出去。

美國在台協會前主席卜睿哲日前坦言，北京的勢力非常強大，香港示威者應該「見好就收」，持續的抗議只會白白犧牲而得不到勝利。也許是有意，也許是無意，卜睿哲這番話似乎透着某種玄機，帶有某種訊息，難怪一直叫囂「為美國而戰」的漢奸黎也認為現在「不是硬拚的時候」。

頭腦稍為正常的人都知道，以區區香港對抗整個國家，無異於螳臂當車，繼續鬧下去，只會摧毀香港，傷不到內地一根毫毛，而這顯然不符合美國根本利益。美國策動這場顏色革命，主要目的是將香港作為政治籌碼，一來給北京添煩添亂，二來在貿易談判中爭取更大利益，並非真的想搞死香港。畢竟美國在香港擁有龐大政治和經濟利益，搞死香港對其不但沒有好處，反而可能失去一個反華基地，老美豈會做這種賠本買賣。更重要的是，美國知道中國政府無論如何也不會放棄香港，顏色革命不可能成功，鬧到最後，只能是偷雞不着蝕把米。正如卜睿哲提醒，若香港展開一場真正的革命運動對抗中國，實在無法想像有可能成功。

當然，對正陷於政治狂熱的無知青少年而言，任何提醒或警告都是對牛彈琴。他們揚言「攬炒」，根本不計後果，即使美國主子喊停，幕後黑手鳴金收兵，也未必可以阻止他們繼續瘋狂。反而那些縱容暴力的市民應該好好反思，是否還要堅持不割席？是否還要姑息暴徒？是否真想見到香港毀滅？梁啟超說「十年以後當思我」，其實不必十年，香港人自作自受，報應就在眼前。