本地一所大學進行的調查，受訪市民有四成二表示打算移民，最主要原因是示威暴潮之下，社會撕裂，民怨累積，而對於香港宜居城市的評分亦顯著下跌。加拿大及澳洲是熱門地點，台灣和馬來西亞則是新興的移民選擇。同時亦有組織公布香港人的開心指數，是十年來最低。有移民顧問表示，家境一般的市民都走來查詢移民，「走到嘅都想走」。

香港以往的移民潮大部分是因為政治局勢造成，如八十年代初中英談判前、九七回歸前，但經驗教訓，有不少人未能適應外國環境，過不了幾年便會回流，可是因為當年賣樓移民，回港後樓價飛升，成為無殼蝸牛。移民是個重大的決定，切勿因一時悲觀情緒輕舉妄動。其實很多香港人都經歷過「被移民」，由英國殖民地二等公民，回歸祖國成為真真正正的中國人，若再移民往其他地方，變成人生中轉了兩次國籍，這是香港人的奇遇還是悲哀呢？

社會需要正能量，應該以正面思考如何度過目前的困境，香港由一個國際金融都市，如何淪落到連自己人都想捨棄的地方呢？有本身多年來建立的鞏固基礎，強大的儲備，市民質素亦不見得比西方低，單看大部分遊行秩序井然，已經勝過很多所謂民主國家。要從問題根本思考，不是香港人自己不信任香港人，而是對現在政府的管治能力毫無信心。若發展軌迹不變，繼續倒行逆施，離地萬丈，很大機會通往萬劫不復的深淵，跌個粉身碎骨，誰又想成為廢柴政府的犧牲品？

按常理推測，中央不會讓特區一直這樣亂下去，現時的管治班子會否在短期內撤換亦是一個未知之數。特區的發展存在很大變數，大灣區帶來多樣可能性，就要看香港能否把握這場機遇。世事難料，唯一肯定的是，繼續由林鄭政府領航，將迫使更多香港人選擇用腳去投票。