聳人聽聞的新屋嶺謊言本已告一段落，但中大校長段崇智日前與學生對話，一名自稱是新屋嶺性暴力受害人的女生，一面哭訴一面要求校長譴責警暴，令事件再次成為輿論焦點。

女生哭得梨花帶雨，我見猶憐，想必被拘押一事令她留下極大心理陰影。性暴力或性侵都是很嚴重的指控，警方已發聲明將聯絡涉事女生展開深入調查，請女生務必循法律程序討回公道，將涉事警員繩之以法。不過，最新發展是女生又改口指警方性暴力發生在葵涌警署而非新屋嶺，真的假不了，假的真不了，願公眾有智慧好好判斷。

不管怎麼說，性侵或性暴力一類字眼很含糊，到底代表非禮抑或強姦？根據該女生的講話，她提到自己曾參與多次暴亂，在8‧31一役被捕，接着帶往新屋嶺拘留問話，警方如何性侵她或對她性暴力則語焉不詳。人們但見她哭訴被警方沒收手機，警方要一眾被捕人士行去邊就行去邊，接着被帶入黑房脫衣搜身，而搜身警員不止一個。到底這樣是否叫做性侵或性暴力，令人疑問。

或許更多不堪入目的細節女生不便公開透露，故公眾更希望調查能令真相水落石出。如女生不信任警方，大可要求律師、校方人員和婦女團體陪同錄口供。在事件鬧得這麼大之後，傳媒監督毫不放鬆之際，警方要隻手遮天並不容易。

不過，凡事有兩面，現在大家聽到女生的一面，但另一面呢？這些被捕人士不是無端白事被捕的，他們都涉及參與暴亂，而這些暴亂行為包括堵路縱火、刑事毀壞、襲警以至投擲汽油彈等等，都是極嚴重的刑事罪行，他們當中不少更被起訴暴動罪。難道他們以為犯法毫無後果？

無可否認，時下年輕人都很有理想，外語能力強，電腦知識豐富，創意也多，不蒙面的時候甚至樂於助人。但同時間，他們在溫室長大，從未見過吃喝玩樂以外的世面，不願接觸認知範圍以外的世界，極度自我中心，要甚麼必須即刻得到甚麼，別人不答應就發爛渣。看見一眾中大學生又圍校長，又用雷射筆照校長，又辱罵校長，全因校長只肯譴責「所有暴力」而非單單譴責警方，就知一哭二鬧三打砸已成他們的慣常伎倆。

這就解釋了，為何黑衣暴徒用極度暴力手段打砸搶燒，對不同政見人士動輒「私了」，原因正正是這些年輕人唯我獨尊之故。他們絲毫不會考慮其他市民的權益，也不會容納其他市民的意見，總之不遂我意就必須除之而後快。加上學校縱容，不敢直斥其非，終致所有香港人都陷入黑色恐慌之中，香港百年基業一鋪清袋。