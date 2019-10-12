修例風波引發的暴力抗爭衝擊四個月來從未休止，雖然近日暴力行動似有減弱，但仍然造成市民大眾不便，影響日常社交及生活。新一年度立法會復會，會否成為一個解決今次社會暴力抗爭的契機是未知之數，惟在憲制上，立法行政有機會坐下來，透過立法會議事廳討論，總比過去幾個月暴力升級時，完全找不到對話途徑，無論特區政府與泛民、與民間記者會，都是透過傳媒發表所屬立場為佳。

抗爭暴力是群組號召，強調沒有大台，不但特區政府找這群號召者討論有困難，就連泛民立法會議員常親身到暴徒衝擊的地點勸導，亦遭暴徒趕走，反映尋找與抗爭者對話的門路已關上，也就不用再花時間找這批人對話。

立法會復會後，首項最重要的工作不是繼續在議事廳謾罵，建制與泛民議員需注視四個月來的暴力衝擊，如何嚴重破壞及傷害社會，這傷痛需短時間內找出良方治療。沒有人可以預期治療這個社會傷痛需要多少時間，但不及早開出良方治療，問題拖下去，傷痛為市民帶來的苦，時間就會更長。

投資基建工程是推動社會內部經濟向前的做法，立法會六月休會前在財務委員會積壓的工程撥款有逾七百億元，建造業等工會不止一次提出該行業人員正「吊鹽水」開工，財委會再不批出撥款展開新的工程，建造業失業大軍將陸續增加。立法會不同黨派的議員，如果繼續花時間在各自立場上爭論，是不會獲得市民支持的；反之各黨派尋求合作，針對性地讓財委會加快撥款，讓未來的基建工程有系統地批出，再優先討論各項與民生福利議題相關撥款，以惠及社會大眾。

若再主動積極地去治療今次社會傷痛，立法會各黨派議員更可研究不同做法協助中小企各個行業，無論透過行政途徑或不同基金去幫助受壓的行業都會受歡迎。相信市民經歷社會動亂後，絕不願看見重開的立法會內只充斥着沒有建設性的謾罵。