近日運交華蓋，是非臨門，因為對反修例運動的意見不同，筆者成了部分激進反對派人士的攻擊對象，也在原本任教的院校中，暫停了教學工作。感激本報不少同文仗義執言，對在下的立場或是直言支持，或是曲筆和應，一言一字，都是寒天送暖，使筆者銘感五內。

個人的榮辱得失不足道哉，如果能透過這件小事，側面反映出香港民主運動走向所呈現出來的問題，主事者可以見微知著，早日改弦更張，也未嘗不是一場功德。

筆者從小就嚮往民主，曾到英、美國家留學，對開放的政治體制滿懷希冀，回港後在教學之餘，一度積極投入社會事務，參加區議會直選，當了八年議員。在半職從事政治工作的日子，愈接觸得多，愈對本地的劣質民主風氣深以為慮，不再輕易相信「民主萬能」論。

我在倫敦大學唸書時，見過多次群眾運動與學生運動，有時整幢校園建築物也給人佔據了。但當地示威者始終會以較文明的方式表達訴求，與校方高層對話時，不會動輒罵對方是狗，不會用雷射筆照對方臉面，更不會隨便將學校的教員推倒在地。

日前，有約百名年輕人說要與筆者對話，但態度野蠻，我被三次推倒在地。提及此事，不是我很介意被推倒，倒了就爬起來，這沒甚麼。我真正介意的，是年輕人輕易去推倒社會的包容精神。還記得香港大學前校長馬斐森在任時，也曾與學生對話，場面亂作一團，他事後接受訪問，坦言那一刻感到生命安全受威脅。

部分年輕人以為是在引領香港逐漸靠向英、美式的民主國度。筆者在英、美生活過，馬斐森校長對西方開放社會的認識則更深，我們都可以坦白地告訴香港的所謂民主鬥士，西方文明體制、真正的民主作風不是這般模樣。港人口宣要追求民主，但請先認清優質民主的真正面貌。