反修例風波引發嘅示威流血衝突，雖然過了四個月，可是吾人仍然看不到政府有何板斧可以止暴制亂；港人等待黎明，卻彷彿在一條無盡的隧道口，永遠看不到光明！原本安定繁榮嘅香港突然風雲色變，叫人看不到前景，不少港人感到灰爆！

政府無能，止暴制亂大隻講，暴亂撕裂各階層，難怪移民潮重現。調查發現，四成二受訪市民有移民或移居外地的打算，比去年底上升八個百分點，創近四年新高，近一成人更付諸行動，而有條件的，走到嘅都想走！

中國人向來安土重遷，生於斯、長於斯，也必定老於斯；若會離開土生土長的地方，主要是受政敵迫害而流亡他國，此外就是戰亂，民不聊生，唔走等死咩！當然，也有些專業人士不甘被困小池，想到外國謀求發展的。而此刻真想遠走他方的，就是體會不到政府有錢，未能「澤施於百姓」，再加上社會動盪不安，顯然香港已經不是個宜居城市！

港人活得開心指數，亦是創十年來新低！而對政府施政的滿意度，十分滿分中僅得二點七三分，可見林鄭及其管治班子如何傷透港人心！朋友在一篇文章說他曾經十分驚訝，說在內地的汨羅原住民，幾乎不用「可惜」一詞，而習慣用「做官」一詞代替；譬如說一張紙弄壞了，說一碗飯打潑了，說一頭豬患瘟疫死了，凡此等等都是他們「做官」了。這裏面是否包藏着一種蔑視官威和仇怨官權的膽大包天？

「做官」的為何如此乞民憎？依老朽看，不就是耽於安逸，習慣大隻講而毫不務實，「治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦」，港府及其廢柴問責高官，永遠是平時不燒香，急來抱佛腳！出事了，才關心民疾落區做騷有用嗎？平時唔畀飯你食，餓到你就瓜柴，才笑着給你吉品鮑一大隻，有用嗎？打你十個耳光再送你一支玫瑰，「鎖你囉」！你會冧嗎？香港搞成今日，就是高官平時懶政的惡果！「做官」了！趴街了！