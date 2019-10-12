美國總統特朗普逼迫烏克蘭插手調查拜登，弄出一個彈劾風波，事件峰迴路轉，其私人律師朱利安尼的兩個同夥突然被當局逮捕，揪出了幾宗爆炸性醜聞，當中包括一位德州前眾議員涉嫌收受獻金，以協助換走時任美國駐烏克蘭大使；親特朗普的政治組織「美國優先行動」收受三十多萬美元的問題捐款，以及二人協助俄羅斯背景的資金爭取多個州份的大麻零售許可證。每宗都是大買賣，揭露了美國政壇金權網絡的醜惡一面。

所謂民主大國，一樣靠打好關係搵食，一樣貪腐嚴重，每個政治任務都有價有市。就以大麻零售許可證為例，開價是一百萬至二百萬美元，透過電匯方式偽裝成合法的政治捐款，來逃避行賄的罪責。當局公布兩人的罪名是「涉嫌將外國資金匯入美國大選」，難道暗示他們一貫的政治手法並無大礙，錯就錯在資金來源不潔嗎？

朱利安尼是特朗普的頭號政治打手，在白宮雖無要職，卻一直為特朗普奔波打點一切，尤其在今次通烏風波上扮演重要角色。今次被捕的同夥，正是他與烏克蘭官員接觸的中間人，並提供了大量特朗普政敵的黑材料，包括拜登在內。現在兩人被捕，難道朱利安尼還可獨善其身嗎？

精明的特朗普似乎早已嗅到燶味，早在上周就與朱利安尼保持距離，先旨聲明後者關於烏克蘭的所作所為皆是他自把自為，甚至指摘他強行插手白宮事務，非總統所能控制，彷彿是用完即棄。精明的還有「美國優先行動」，他們發表一份聲明，指那三十幾萬美元的政治獻金一直都原封不動存入另一個隔離戶口，「以履行他們的法律義務」，言下之意是他們早意識到這筆錢大有問題，故留有後着自證清白。爾虞我詐，互有攻守，處處令人拍案叫絕。

事件已為眾議院的彈劾調查打了一支強心針，美國政壇已掀起一場腥風血雨，相信會有更多人被捕和受查，特朗普形勢不妙了。