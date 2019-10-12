房委會公布最新公屋輪候冊數字，一般家庭申請者平均要五點四年，長者一人申請者要等二點九年，輪候冊人數累積已逾廿五萬宗。政府建新租住公屋遠遠追不上輪候人數是眾所周知的根本原因，而其安老政策與公屋政策自相矛盾，也是重要成因。政府放聲氣會提供給合資格申請者租金津貼，只是頭痛醫頭。

首先，公屋「富戶政策」與居家安老政策自相矛盾。政府的社會福利政策和醫療衞生政策都以家庭為本位，大力提倡和推動居家安老，鼓勵年輕人與長者同住，照顧長者。這也是家庭中上一代人的生理、心理，甚至家庭經濟的需要。居家安老、反哺之恩是家庭倫理的最基本的道德要求。可是房委會進一步收緊富戶政策，改為單軌制，令許多住戶因兒女投入社會工作後，增加了收入，而跌入所謂的「富戶」，被迫交倍半租、雙倍租甚至市值租。這些住戶為了避交額外懲罰性的租金，而將子女從戶籍冊上刪除，逼子女搬出公屋單位。

前年十月，房委會推行更苛刻的審查資格單軌制後，共有逾四萬一千宗刪除戶籍，按年遞增約百分之二十二，為五年來首次突破四萬宗。這些住戶的子女搬出後便留下年長的雙親，久而久之，這些屋邨便成為老人邨。雙老也因歲月催人，變成一老，形單影隻，每天對住四面牆，孤單地度過晚年，他們需要的社會支援更多。

這一對矛盾衝突的政策錯誤，又製造了大量公屋單身申請人，因為遷出公屋的年輕一代由於私人市場的樓價貴、租金貴，生活負擔吃不消下，又重新加入申請公屋的行列。據房委會的資料顯示，單身公屋申請人超過十萬人。由於房委會優先處理公屋家庭的申請者，所以每年只有二、三千個細單位可編配給單身的輪候申請者。由是之故，大家都可以看到五個畸形現象同時並存：（一）富戶政策不斷拆散大好的完整家庭；（二）富戶政策不斷製造老人邨；（三）富戶政策不斷製造單身公屋申請者；（四）許多年輕公屋申請者為了應對輪候經年的問題，未完成大學學業便開始申請公屋；（五）單身申請人許多由年輕等到中年、由中年等到老年，甚至等到死也未輪到。

另一方面，早年政府為了應對金融危機、挽救樓價崩潰危機，取消租者置其屋計劃（簡稱租置計劃）。以「今天的我打倒昨天的我」，美其名「租置計劃」帶來許多混合業權所產生的管理和維修經費的分擔問題，從而腰斬「租置計劃」，令許多當時已公布納入「租置計劃」的屋邨公屋住戶夢想做業主的美夢成空，自我炮製不少民怨，埋怨政府食言失信，令他們被迫變成富戶、被迫與子女分離、被迫孤單終老。其實，近幾年政府推出「綠置居」，甚至收緊「綠置居」業主轉售限制的政策，並沒有挽回和彌補當年取消「租置計劃」的錯誤，及達到消除錯誤政策的後遺症。

最後，還必須指出政府提出給予七十歲「全長者」寬敞戶選擇調遷往細單位，可獲終身免租。政府的利誘政策，其實也與公屋編配政策中給予傷健人士的體恤安置的政策自相矛盾。