世界視線：美又增兵沙特　撤軍頓成空話

美國總統特朗普算不算自打嘴巴？一邊說要離開戰爭的泥淖，冒住背棄庫爾德族的罵名也要從敍利亞撤走一千名美兵，一邊卻向沙特阿拉伯再派駐一千八百名美兵，令累積人數達到一萬四千人，難道是一條明撤兵暗增兵的計策嗎？

極有可能如此，有指美軍只在敍北撤走了五十個服務人員，主力尚在當地。另一邊廂，伊朗宣稱一艘油輪駛至紅海沙特對出時遭到襲擊，「很有可能是導彈」，但從畫面所見，油輪大致完好無缺，也沒有冒煙，令人懷疑這是否一個軍事挑釁的藉口。不過伊朗萬萬想不到，耍小動作換來美方強烈反應。增兵的消息一出，伊方的態度急速軟化，否認油輪遇襲與導彈有關。

這就證明美國防長埃斯珀的策略奏效，他說：「派遣部隊威懾保衞，並向伊朗人傳達一個很重要的訊息：不要攻擊另一個主權國家，不要威脅美國利益和美軍，否則我們會做出回應。」美方看似非常迅速地對伊朗油輪「遇襲」作出回應，不過大家攤長來看一看，自會發現美軍對上月沙特煉油廠被疑似伊朗導彈襲擊一事，至今仍未作出針對性的報復措施，頂多只是在沙特增設愛國者防空導彈及增派戰機而已。外界難免將美軍的舉動解讀為投鼠忌器。

敵不動，我不動；你若動，我先動。面對僵局一再拖延，伊朗不得不搶先出招，借一艘油輪大做文章，以試探一下對方的虛實，哪知一探便摸到了對方的硬底子，惟有急急鳴金收兵，以免事件發酵下去。美軍擺出了增兵長駐沙特之勢，輪到德黑蘭有所顧忌，不敢造次。伊朗正面臨一個艱難的抉擇，如果繼續採取挑釁策略，隨時會玩火自焚，但若然放棄製造事端，則會陷入被動，脫離制裁之日就更加遙遙無期。

如此說來，美軍真的「有必要」長駐中東，以維護當地原有的戰略平衡。美國政壇現時也陷入撤與留的爭論之中，好戰的特朗普顯得前所未有地反戰，多番強調美軍在中東已耗費了八萬億美元，數千士兵傷亡，他誓言要把軍人們帶回家。按現況來看，增兵才是現實，撤兵只屬理想。五角大樓到底在跟他唱反調，還是互扯貓尾？